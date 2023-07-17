أحمد سعد وروبي يطرحان ديو ”يا ليالي”.. غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 12:29 مساءً - يستعد كل من الفنان أحمد سعد، والفنانة روبي، لطرح احدث ديو غنائي غدًا الثلاثاء عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر أحمد سعد، منذ ايام البرومو الترويجي للاغنية معلنًا ميعاد طرح الفيديو كليب الرسمي الذي تحمل له الجمهور بشكل كبير جدًا.

بدأ المطرب أحمد سعد فى الترويج لحفلته الجديدة فى تونس والمفترض إقامتها يوم 22 من شهر يوليو الجارى ضمن فعاليات مهرجان قرطاج.

ونشر سعد بوستر الحفل على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: جمهوري الحبيب الغالي في تونس انا مستني اشوفكم بفارغ الصبر في مهرجان قرطاج يوم 22.

وتعتبر هذه هي الحفلة الأولى لأحمد سعد بعد أزمة الشهيرة هناك فى الحفل الذى أقيم بداية الشهر الحالي ومشاجرته مع منظمة الحفل لإجباره على عمل لقاءات تلفزيونية لم يتم الاتفاق عليها بشكل مسبق.