انت الأن تتابع خبر انكشف المستور .. مستجدات انتحار نجمة آراب آيدول ميرنا هشام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت نجمة أراب آيدول، الفنانة ميرنا هشام، ضجة واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار أنباء حول محاولة انتحارها.

أنباء انتحار ميرنا هشام يثير الضجة

وما زاد الشكوك حول انتحارها، منشورات أصدقائها الذين استنكروا فعلتها وتساءلوا عن السبب الذي دفعها إلى القيام هذا الأمر.

كما أثار منشور والدتها الغامض قلق الجمهور، حيث كتبت جملة قصيرة قالت فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب".

ميرنا هشام تخرج عن صمتها

بعد إن تزايدت التساؤلات والتحليلات وتباينت الأراء، خرجت ميرنا هاشم عن صمتها، وردت على أنباء انتحارها وإنهاء حياتها، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها في فيسبوك.

ونفت نجمة آراب آيدول، ما اثير حولها من أنباء، وأكدت أنها ابتعدت عن مواقع التواصل وأغلقت هاتفها بسبب مرورها بأزمة نفسية أثرت على صحتها الجسدية.

وأكدت ميرنا أن الجميع يمر أحيانا بأزمات نفسية تجعله يرغب باعتزال كل شيء، وقد يؤثر ذلك على الحالة الجسدية أيضا، وهذا أمر عادي جدا.

وطمأنت الفنانة المصرية جمهورها، وأكدت أنها ستخرج من هذه الأزمة وتعود إلى حياتها الطبيعية، مشيرة إلى أن كل من يعرفها يعرف تماما انها لا يمكن ان تنتحر أو تفكر التخلص من حياتها.

وفي آخر حديثها، أعربت ميرنا هاشم، عن أسفها للضجة التي أثيرت حولها خلال الساعات الماضية، والاتهامات الباطلة التي الصقت بها، وأكدت انها بخير وطلبت الدعاء من الجميع.