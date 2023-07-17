انهيار محمد صبحي وبكائه يشعل المواقع

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رياض - احمد صلاح - أثارت تصريحات الفنان المصري محمد صبحي تجاه الوسط الفني والفنانين ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية.

محمد صبحي ينتقد الوسط الفني

وجّه محمد صبحي انتقادات حادة للوسط الفني والقنوات التلفزيونية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، وأكد ان التركيز أصبح على الترندات ونجوم التيك توك بدل من اعطاء الفرصة للممثلين الجيدين وخريجي المعاهد والأكاديميات الفنية.

وأشار النجم المصري، ان فتاة مشهورة على تيك توك تخرج في 5 و6 مسلسلات، أما الممثلين المحترفين وخريجي الأكاديمية الفنية دون عمل.

كما انتقد محمد صبحي ظهور الفنان في أكثر من عمل، حيث يشارك فنان عظيم في مسلسل مهم عن الحرب أو الجيش ثم يقطع العمل ويخرج بإعلان، فصار من الصعب رؤية فنان محترم وملتزم في الوسط الفني، لأن الكاميرات صارت تلاحق التفاهات لأجل الترند.

محمد صبحي يرفض المناصب

وأكد صبحي أن المناصب لا تعنيه، حيث تلقى 4 عروض للإشراف على وزارة الثقافة، لكنه رفضها لأنه لا يرى انه يليق بهذا المنصب وثمة من هو الأجدر، ثم قال وهو يبكي بحرقة: "أنا حزين ولا أتسول..حاسس إني مسجون في زنزانة انفرادي"، مشيرا إلى أنه لا يريد التمثيل أو تسول الأعمال ولفت النظر لكنه أراد الدفاع عن ريادة بلده.