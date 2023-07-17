انت الأن تتابع خبر فوز العتيبي وزوجها .. ما الجديد مع الزوجين المشاغبين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي فوز العتيبي بمهاجمة زوجها أحمد موسى، وذلك بعد أن قرر العودة إلى المملكة العربية السعودية وحدوث الطلاق بينهما، وأيضاً سخرت منه كثيراً بعد حوالي شهر من إعلان انفصالهم.

هجوم فوز العتيبي على زوجها

وانتشرت حالة من الجدل الكبير أثارها كلاً من فوز العتيبي وأحمد الموسي، وذلك بعدما قرر أن يعود إلى السعودية وتركها في لندن، وأكد أن هذا القرار هو الخاص بصفحة جديدة فيها، وعلقت عليه العتيبي مؤكدة أنه لم يخبرها بقراره، وقالت “إيش أسوس خليه يروح اختار وطنه على فوز اختاركم نشوف مين أحن فيه”.

وأضافت أن العديد من الأشخاص كانوا يعتقدون أنه هو مصدر قوتها، وتعجبت كثيراً من عدم تخيل البعض أن الأمر بالعكس، وأشارت إلى أنها لا تشعر أبداً بالحزن حتى تتركه، وقالت “ليش متخيلين ان أحمد مصدر قوتي وليش أنا اللي مو مصدر قوته، ما بزعل عليه تخلى عني وقاعدين تتفرجون مين الطرف الأقوى، انا مستغنية عن أحمد ويش يكون أحمد هو مجرد شخص في حياتي كان له قصة معي وانتهت القصة”.

أحمد الموسى يترك شهد العتيبي ويعود للسعودية

وقام أحمد الموسى زوج فوز بنشر مقطع مصور وهو يعلن فيه عودته إلى وطنه السعودية، وقال فيه “أشعر لأول مرة بأنني أعرف إلى أين اتجه، وأشعر بأنني سأخسر أكثر مما فقدت، فقدت أخي وأصدقائي وعائلتي وربعي ووطني، إلى متى ستخسر كل شيء من أجل شخص تظن بأنك تحبه؟”.

وختم حديثة قائلاً “أعلم بأن قلوبكم كبيرة تتسع للغريب مو هتتسع لولدها؟! راجع إن شاء الله وبادئ صفحة جديدة، لا تنجرفون وراء قلوبكم”، وهي من أبرز الأشياء التي حدثت بينهم في الفترة الأخيرة.