انت الأن تتابع خبر طليق نسرين طافش يصفها بالفاظ بذيئة ويستفزها بصور الفتيات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ إعلان الطلاق رسميا، حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على كتم التفاصيل واحترام خصوصية العلاقة، وعدم الإساءة إلى طليقها شريف الشرقاوي.

طليق نسرين طافش يسيء لها

لكن الشرقاوي أساء بطريقة واضحة لطافش من خلال منشور عبر حسابه على مواقع التواصل، حيث وصفها بالبلاستيك والمزيفة والكاذبة.

ونشر شريف الشرقاوي عبر خاصية الستوري على إنستغرام صورة فتاة جميلة لم يكشف عن هويتها، رجح البعض ان تكون حبيبته الجديدة.

وما أثار إستياء المتابعين، التعليق الذي أرفقه مع الصورة حول التخلص من الماضي الكاذب والبلاستيك المزيف، للوصول للشخص الصادق وحقيقي كالألماس، وأنهى التعليق قائلا: "قريبًا هتعرفو مين".

الجمهور غاضب من منشور الشرقاوي

أشعل منشور مدرب الطاقة، غضب المتابعين الذين وصفوه بناكر المعروف وخائن العشرة، خاصة ان طافش حافظت على إحترامه ولم تسيء له حتى بعد الإنفصال، واكتفت بنشر إعلان طلاقها عبر الستوري في انستغرام، وكتبت "تم طلاقي رسميا، يرجى الحفاظ على الخصوصية".

يذكر أن الشرقاوي كان قد نشر اول تعليق له بعد الإنفصال، من خلال صورة له بالأبيض والأسود عبر حسابه في إنستغرام ، وكتب فيه: "فليكن ذلك حتى تعرف أنك مبارك ومرشد"، وأضاف هاشتاغ "علاقة سامة".

أما نسرين طافش نشرت صورة لها من مدينة ميونخ الألمانية، وكتبت: "أحب ما كنت عليه..وأحب نفسي وسأبقى".

يذكر ان الفنانة السورية والطبيب المصري، قد انفصلا بعد أشهر قليلة من الزواج، وبعد 6 أشهر من الطلاق عادا مجددا إلى بعضهما، لتفاجئ الجمهور مؤخرا بإعلان الطلاق مرة ثانية.