انت الأن تتابع خبر ممثلة إسرائيلية تجسد دور شخصية مهمة والمصريون غاضبون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجسيد حياة الملكة كليوباترا، يعتبر حلم الكثير من الممثلات العربيات والأجنبيات، لما لهذه الملكة من أهمية تاريخية كبيرة، كأقوى ملكات الفراعنة المعروفة بحكمتها وذكائها، والأكثر جمالا وجاذبية وذكاءاً وسحراً وطموحاً.

وتم انتاج العديد من الأفلام حول الملكة كليوباترا، في هوليوود والعالم العربي، وكان آخرها الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شركة نيتفليكس، وأثار غضب المصريين بسبب تصوير الملكة كشخصية أفريقية سمراء.

ممثلة إسرائيلية تجسد خصية كليوباترا

خلال الساعات الماضية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فيلم وثائقي بميزانية مرتفعة، سيتم انتاجه حول كليوباترا وستجسد شخصيتها الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت".

وأكدت صحيفة "معاريف" أنه بات معروفا منذ عام 2020، أن الممثلة الإسرائيلية ستلعب دور البطولة في فيلم "كليوباترا".

قالت جال جادوت، أنها تريد اعطاء الشخصية التاريخية حقها، فكل الأفلام السينمائية التي تم انتاجها حول كليوباترا صورها كإمرأة مثيرة كان لها علاقة عاطفية مع يوليوس قيصر وماركوس أنطونيوس، رغم أن هناك الكثير من الحقائق في حياتها لم يتم الكشف عنها بعد.

وأكدت جادوت أنها متحمسة لتجسيد الشخصية، ورواية قصتها لتحقيق العدالة لها ولإرثها.

أثارإعلان الصحيفة الإسرائلية عن تجسيد شخصية كليوباترا التي تعتبر رمزا للحضارة المصرية، جدلا واسعا بين المصريين الذي اعربوا عن استنكارهم لهذه الخطوة الغير مرحب بها.

الجدير بالذكر، أن أقدم الافلام التي تناولت شخصية كليوباترا، عرض عام 1899، وكان عبارة عن فيلم قصير صامت، كما كان أقدم أفلام الرعب في هوليوود.