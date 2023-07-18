نصائح مستفزة لياسمين عز حول علاقة البندورة والخيار

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رياض - احمد صلاح - أثارت آخر نصائح الإعلامية المصرية ياسمين عز خلال برنامجها "كلام الناس"، سخرية كبيرة على مواقع التواصل.

ياسمين عز تقدم نصائح حول صنع السلطة

قدمت عز نصائح غريبة للسيدات لابعاد أجواء النكد في المنزل، من خلال تنظيم صحن السلطة، وابعاد البندورة المؤنث عن الخيار المذكر لأن ذلك يعتبر "عيب وحرام" على حد قولها.

وأكدت ياسمين عز ان صحن السلطة العشوائي يكهرب الأجواء وقد يسبب الوفاة من طاقة النكد بسبب وضع البندورة مع الخيار، مستندة إلى دراسة قالت أنها ستكشفها فيما بعد.

رأي المتابعين بتصريحات عز

أثارت تصريحات الإعلامية المصرية، سخرية المتابعين الذين أشاروا إلى انها تستفز الجمهور بنصائح غريبة ومثيرة للاشمئزاز لتتصدر الترند وتثير الجدل.

ومن بين التعليقات التي أضافها الجمهور على تصريحات عز: قال متابع بسخرية: "جسد البندورة عورة"، وقال آخر: "ممكن نستبدل البندورة بالجزر"، "يجب فصل ياسمين عز من تقديم البرامج بسبب الاستهانة بعقل الجمهور"، وغيرها من التعليقات.

الجدير بالذكر، انها ليست المرة الأولى التي تثير فيها ياسمين عز الجدل بين المتابعين، بتصريحاتها ونصائحها، التي تهاجم فيها النساء لترفع من قيمة الرجال.

ورغم الإنتقادات التي تتعرض لها الإعلامية المصرية، سواء في مصر أو العالم العربي، الا انها لا تتوقف عن إستفزاز النساء بنصائحها المسيئة والتي يعتبرها كثيرون محاولات سعي لاستعباد المرأة والتعامل معها كجارية وليست ذات قيمة.