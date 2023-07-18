انت الأن تتابع خبر هنا الزاهد بردّ فاضح على عدم انجابها من زوجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الواضح ان تكرار السؤال حول تأخر الإنجاب بات يستفز الفنانة المصرية هنا الزاهد، خاصة بعد انتشار شائعات طلاقها من الفنان المصري أحمد فهمي.

هنا الزاهد ترد على عدم انجابها

ومؤخرا طرح أحد الإعلاميين في لقاء تلفزيوني مع الزاهد، السؤال التقليدي حول سبب عدم انجابها بعد سنوات من الزواج، لترد الفنانة بطريقة ساخرة وحادة: "أنت حسستني إنك طنط باللي بتسألني فيه ده”!!

وأكدت هنا، انها تركت الأمر على البركة، خاصة انها وزوجها لديهما الكثير من الالتزامات في العمل خلال هذه الفترة، وكل شيء في النهاية قسمة ونصيب.

أما فيما يخص شائعة انفصالها عن فهمي، ووجود خلافات بينها وبين شقيقه كريم فهمي وزوجته، أكدت أنها لا تحب الرد على هذه الأخبار بالنفي او الإيجاب، لأنه عندما يحدث شيئا ما سيعرف به الجميع، والرد على هذه الأخبار سيكبر المواضيع أكثر.

مسلسل الزاهد الجديد

على صعيد آخر، تستعد هنا الزاهد، عرض مسلسلها الجديد "سيب وأنا أسيب"، المقرر طرحه يوم 22 يوليو المقبل عبر منصة شاهد الإلكترونية، بعدما انتهى صُناع العمل من التصوير في لبنان، ويعبر هذا العمل ثاني بطولاتها الدرامية المطلقة.

الجدير بالذكر، ان هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي قد عُرض لهما في عيد الأضحى فيلم "مستر اكس"، الذي حقق إيرادات ضخمة منذ عرضه بدور السينما.

وكشفت الزاهد خلال اللقاء إيجابيات وسلبيات الاشتراك مع زوجها في فيلم واحد، ومن أبرز السلبيات حرصها على عدم إزعاجه في أي تصرف، ومن ايجابيات العمل معه، النصائح التي يقدمها لها خلال التصوير.