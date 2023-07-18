ليندسي لوهان تستقبل طفلها الأول

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 10:27 صباحاً - استقبلت النجمة الأميركية ليندسي لوهان وزوجها رجل الأعمال الكويتي بدر شماس نجلهما الأول والذي أطلقا عليه اسم لؤي.

وجاء في بيان للمتحدث باسم لوهان اليوم الثلاثاء: الأسرة تعيش سعادة غامرة وتشعر بالحب.

وأنجبت لوهان، 37 عاما، طفلها في دبي، حيث يعيش الزوجان.

وأعلنت لوهان حملها في مارس/ آذار الماضي من خلال صورة نشرتها على تطبيق إنستغرام.

وخلال مقابلة مع مجلة (آلور) في يونيو/ حزيران الماضي، قالت لوهان إنها مسرورة لأنها ستصبح أما، وستحاول الموازنة بين العمل والحياة المنزلية.

وأضافت: لا أطيق الانتظار لأعيش تجربة الأمومة.

تعيش لوهان في دبي منذ عدة سنوات وتزوجت من شماس العام الماضي.

وكانت ليندسي قد ذكرت في يوليو 2022 أنها تزوجت بدر شماس، حيث كانا قد أعلنا عن خطبتهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في نفس العام.

وكتبت في ذلك الوقت، “أنا أكثر النساء حظًا في العالم، لقد وجدتني وعرفت أنني أريد أن أجد السعادة والنعمة، كل ذلك في نفس الوقت”.

وفي يونيو الماضي، احتفلت لوهان بزواجها على إنستغرام، وكتبت: “أنا أكثر امرأة حظًا في العالم”.