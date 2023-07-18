تفاصيل مرعبة .. فنان مصري يلجأ للفلك لإيذاء فيفي عبده ويتسبب بمرضها

انت الأن تتابع خبرلا نفاصيل مرعبة .. فنان مصري يلجأ للفلك لإيذاء فيفي عبده ويتسبب بمرضها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجّر المنتج الفني أحمد الزواوي، تصريحات صادمة خلال حلوله ضيفا على برنامج حضرة المواطن.

منتج مصري يلجا للفلك لايذاء فيفي عبده

أكد الزواوي في تصريحاته، أنه لجأ لعلم الفلك حتى يؤذي الفنانة المصرية فيفي عبده بسبب اخلالها بعقد أحد الأعمال المتفق عليها، وعدم ارجاع المبالغ التي أخذتها منه، ما تسبب بتدهور حالتها الصحية مؤخرا.

وتابع المنتج المصري خلال اللقاء، إنه لم يلجأ للسحر بل لعلم الفلك حتى يسترد حقه من فيفي عبده، بعد تخلفها عن تصوير فيلم عام 2017 عقب حصولها على مبلغ 60 ألف جنيه، كعربون تعاقد.

وأشار أحمد الزواوي أن الفنانة المصرية امتنعت عن تصوير الفيلم بعدما حجزوا موقع التصوير الذي طلبته، والتعاقد مع أبطال الفيلم الذين رشحتهم بنفسها، وبعدما حاول استرداد المبلغ الذي دفعه لها كعربون بقيمته الحالية، رفضت ذلك رغم أن المبلغ صغير ولا يساوي شيئا بالنسبة لثروتها.

وعجز المنتج عن أخذ حقه بالقانون، ولجأ لنقابة المهن التمثيلية التي فتحت تحقيقا معه، لكنها فشلت في التحقيق معها، لذلك قرر اللجوء إلى الفلك، فتسبب بالحاق الأذى لها، وأكد انه لن يزيله عنها الا إذا أعادت له حقوقه.

وختم احمد حديثه بالقول ، ان ما فعله بفيفي عبده مجرد "قرصة ودن" وسيعمل بها المزيد إذا لم تعيد له حقوقه، مشيرا إلى ان ما فعله عند متخصصين لا يستطيع أي شخص ممارسته.

الأزهر يرد على المنتج

علق المشرف على الأزهر الشريف، الدكتور عبد المنعم فؤاد على تصريحات أحمد زواوي، خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي، وأكد ان الحديث عن الخرافات والسحر في أوساط الفنانين والمثقفين، يعتبر كارثة، خاصة أن اللجوء للسحر والخرافات يخرج الإنسان عن دينه، وفيه انتقام خارج حدود القانون.

وفي ذات السياق، عانت فيفي عبده مؤخرا من عدة وعكات صحية المتتالية، لا تعلم سببها، وأشارت أن هناك أيادي خفية تحاربها من خلال السحر.