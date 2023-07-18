انت الأن تتابع خبر طليقة حسن شاكوش تفضح فعلته مع فنانة معروفة في رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد طلاقها رسميا من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، فجّرت ريم طارق تصريحات صادمة خلال حلولها ضيفةً على برنامج "90 دقيقة".

ريم طارق تفضح شاكوش بعد الطلاق

وانهارت ريم خلال اللقاء، واكدت وهي تبكي انها عانت واحتملت الكثير من رابع يوم في الزواج من شاكوش الذي كان يعايرها بمرضها وزواجها الأول والكثير من التصرفات التي لا تستطيع الكشف عنها بسبب خطورة الموقف، وقالت: "شفت أبشع حاجات ممكن يتخيلها الإنسان".

وأكدت ريم ان ما عاشته ليس الخيانة فقط بل الموضوع أكبر إنسانياً ودينياً وأخلاقياً ولا تستطيع البوح به.

وأشارت طليقة شاكوش انها وافقت على الزواج منه لأنها اعتقدت انه إنسان طيب وشهم لكن الحقيقة مخالفة للصورة التي يظرها للناس.

اسباب طلاق الثنائي

أما فيما يتعلق بأسباب طلاقها، قالت ريم، انه خانها في نهار رمضان مع فنانة شهيرة ثالث حرف من اسمها "ر"، وأكدت ان هذه الفنانة كانت مريضة فذهب حسن شاكوش إليها، وأكل معها في الشاليه، وعندما عاد إلى البيت، رأت رساله على هاتفه منها كتبت فيها: "وصلت يا حبيبي" ما يدل على وجود علاقة بينهما.

وذات يوم أرادت هذه الفنانة استفزاز ريم، فسمّعتها صوتها عندما كانت برفقة شاكوش، وكانت تضحك وتتدلع.

وهناك سبب آخر للطلاق، حيث كان يبث لايفات على تيك توك في رمضان، وزعم ان الأموال التي سيجنيها من المشاهدات سيتبرع بها لجمعيات خيرية للأطفال، لكن عندما حصل على الأموال أخذها وصرفها ولم يتبرع بها.

في سياق متصل، أعلن محامي حسن شاكوش، أن مطرب المهرجانات قرر طلاق زوجته، غيابيًا بشكلٍ رسمي على يد مأذون، عبر مستند رسمي، لدى النيابة.