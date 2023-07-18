انت الأن تتابع خبر تفاصيل التحفظ على أموال أبو هشيمة وعلاقة ياسمين صبري بالقضية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، تصدر اسم النائب ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، محرك البحث جوجل وحديث مواقع التوةاصل بسبب تدوال أنباء حول تحفظ الدولة على أمواله ووقف نشاط شركاته.

حقيقة التحفظ على أموال أحمد أبو هشيمة

أثار هذا الخبر ضجة واسعة في الشارع المصري، وسط تساؤلات عن السبب التحفظ على أموال نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري"، أبو هشيمة، وإن كان الأمر يتعلق بالفساد والكسب غير المشروع، أو ان طليقته الفنانة ياسمين صبري لها يد بذلك.

وبعد البلبلة التي أثارها الخبر، أصدر النائب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، بيانا اوضح فيه اللبس الحاصل في هذه القضية.

ونفى مصطفى الجمل، الصحفي والمستشار الإعلامي لأبو هشيمة، علاقة النائب بهذه القضية، وأكد ان الشخص المحكوم قضائيا، والذي تم التحفظ على أمواله يدعو عبد الله محمد سعد أبو هشيمة، لافتا إلى أنه لا يوجد صلة قرابة بين أحمد والمدعو سالف الذكر.

ابو هشيمة يسطع في عالم السياسة

من ناحية ثانية كان رجل الأعمال الشهير قد فاز بانتخابات لجنة الشباب والرياضة، وتولى منصب وكيل لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



الجدير بالذكر، ان الشائعات تلاحق أحمد أبو هشيمة بين الفترة والأخرى، في أكثر من ناحية سواء فيما يتعلق بثروته او علاقته بطليقته الفنانة ياسمين صبري، او ترشحه لرئاسة الجمهورية، حيث يكتسب أبو هشيمة شهرة واسعة خاصة بعد دخوله في العمل السياسي.