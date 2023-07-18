انت الأن تتابع خبر اعتزال جويل ماردينيان يثير قلق الجمهور والسبب صادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقلقت خبيرة الجمال والموضة اللبنانية، جويل ماردينيان متابعيها بعدما أعلنت اعتزالها موقع "إنستغرام" لفترة طويلة غير محددة.

جويل تعتزل الإنستغرام

نشرت ماردينيان، صورة سوداء، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "الحياة جنونية، فكيف ليوم رائع أن يتحول لأسوأ يوم"، واكدت أنها ستعتزل الانستغرام لوقت طويل دون ان تكشف السبب.

أعرب المتابعون عن قلقهم من قرار جويل، وتساءلوا حول الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، خاصة انها نشيطة على موقع انستغرام وتحرص على مشاركة يومياتها والكثير من التفاصيل خلاله.

المتابعون يعلقون على اعتزال خبيرة الجمال

تعددت التكهنات حول سبب اعتزال خبيرة الجمال للانستغرام، فرجح البعض ان تكون جويل قد تطلقت من زوجها رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة، وأشار البعض إلى احتمال أن يكون أحد أفراد عائلتها يعاني من مشكلة ما، بينما رجح البعض الآخر إلى ان تعرض جويل للتنمر والهجوم ونعتها بالكافرة، من قبل البعض بسبب إطلالتها الجريئة وملابسها المكشوفة، تسبب باعتزالها مواقع التواصل.

هذا وطالبها البعض بالتراجع عن قرارها، لما تمتلكه من روح جميلة وطاقة إيجابية، وكتبوا في تعليقاتهم: "رجاء تراجعي عن هذا القرار"، "سنفتقد روحك الجميلة وطاقتك الإيجابية"، "لا تفعلي هذا نحب منشوراتك"، "اتمنى ان تكون عائلتك بخير".



الجدير بالذكر ان جويل تعطي الأولوية في حياتها لعائلتها التي تتكون من 5 أفراد بعد تبني أكثر من طفل، وتحرص باستمرار لمشاركة صورهم ويومياتها برفقتهم عبر حساباتها على مواقع التواصل خاصة إنستغرام.