شمس الكويتية بالمايوه وتستفز المتابعين

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رياض - احمد صلاح -أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلا واسعا على مواقع التواصل، بآخر ظهور لها من على البحر.

شمس الكويتية بالمايوه

نشرت شمس عبر حسابها في إنستغرام، مجموعة من الصور ظهرت بها وهي تستلقي على شاطئ البحر بإطلالة مثيرة، مرتدية المايوه وتغطي نصف جسدها بالمنشفة، وذلك خلال استمتاعها بقضاء العطلة الصيفية.

تعرضت النجمة للكثير من الإنتقادات بسبب إطلالتها الجريئة والمثيرة، وأشار البعض أنها تجاوزت العادات والتقاليد الخليجية والعربية، بينما أشاد البعض الآخر بجمالها ورشاقتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستفز فيها شمس المتابعين بإطلالاتها عبر حسابها في إنستغرام، أو بمنشوراتها وتصريحاتها خلال اللقاءات، مع العلم أنها لا تهتم بالهجوم الذي يشنه البعض عليها، بل ترد بطريقة حادة وقوية على منتقديها.

تصريحات صادمة لشمس

أبرز تصريحاتها التي صدمت الجمهور، ما قالته عن زواج الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، وأشارت ان الناس على مواقع التواصل بالغوا وزادوا من قيمة ابو هشيمة وكأنه سلطان، رغم ان لا أحد يعرف مصدر أمواله أو طبيعة حياته، لافتة إلى أن الكثير من النجمات ومنهن ياسمين استخدمن قانون الجذب للزواج من أثرياء.

كما وتحدثت شمس الكويتية عن مدى حرصها على بلوغ مستوى عالي من الحرية، في كل مراحل حياتها من الطفولة إلى الشباب، مؤكدة أنها متحررة من كل الأفكار والعادات والتقاليد التي يفرضها المجتمع خاصة على النساء، لذا فأنها تدعم تمكين المرأة في كل المجالات ساء في عالم الفن او غيرها من الأوساط.