انت الأن تتابع خبر السعودية تفتتح متحفا لعرض فساتين أنغام، والجمهور يفجّر الرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفاء بنجوم الفن المصري، أقامت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، متحف خاص لعرض مقتنيات وفساتين الفنانة أنغام، في بوليفارد رياض سيتي.

أنغام توثق معرض خاص بمقتنياتها في السعودية

وثقت أنغام عبر حسابها في إنستغرام، مقطع فيديو قصير للمتحف الذي استعرض مجموعة متنوعة من الفساتين والإكسسوارات التي ارتدتها في حفلاتها داخل مصر وخارجها، كما ضم المتحف أغلفة المجلات وملصقات الدعاية لبعض ألبوماتها الغنائية، وعلقت على الفيديو: "كل فستان هو ذكرى جميلة..أتحضّر للقائكم بكل حب واحترام جمهوري الراقي الغالي".

تفاعل الجمهور مع المتحف الفريد من نوعه، واللفتة التي احتفت فيها السعودية بالفنانة المصرية الكبيرة التي قدمت حفلات ناجحة بالمملكة، كما أشاد المتابعون بالحركة الفنية النشطة في السعودية التي تسعى فيها لتكريم نجوم الزمن الجميل أو المتواجدين حاليا في الساحة.

كما حرص الكثير من محبيها في السعودية، على حضور المعرض لرؤية مقتنيات أنغام، واسترجاع ذكرياتهم مع حفلاتها الشهيرة.

أنغام تحيي حفل في جدة

على صعيد آخر، أعلنت أنغام عبر التويتر عن فيديو كليب أغنيتها الجديدة "سيبك انت" الذي طرح أمس الثلاثاء الساعة الثامنة مساءً، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

هذا وتستعد أنغام لإحياء حفل ضخم بمدينة جدة السعودية، في 3 أغسطس المقبل، ومن المقرر ان تقدم فيه باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يعشقها الجمهور، من بينها: مجبش سيرتي، طول ما أنت بعيد، حتة ناقصة"، ياريتك فاهمني، وغيرها.