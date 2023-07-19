انت الأن تتابع خبر اعتداء وخلافات الإرث ورقص بعد العزاء .. فضائح عائلة جورج الراسي للعلن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يمر عاما على وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مأساوي، حتى بدأت فضائح وخلافات عائلته تخرج للعلن.

بدأت أزمات عائلة الراسي تخرج علنا منذ تسريب تسجيل صوتي، حول تعرض شقيقة جورج، الفنانة اللبنانية نادين الراسي لتهديدات بالقتل، بالإضافة إلى تعرض والداها للضرب وتحطيم سيارتهما على يد ابنيهما الفنانة ساندرين وسباستيان للحصول على ورثة النجم الراحل وممتلكاته.

وبعدما أثيرت البلبلة، خرجت ساندرين عن صمتها ونفت خلال حديثها لوسائل إعلام لبنانية، كل ما تم تداوله من أخبار مسيئة بحقها وحق شقيقها سباستيان، وأكدت أنها ستلجأ إلى القضاء بعد التشهير بها واتهامها بأفعال لم ترتكبها.

واتهمت ساندرين شقيقتها الفنانة نادين الراسي بكل هذه المشاكل، مؤكدة أنها هي من الصقت تهمة الاعتداء على والديها للحول على الإرث، وأشارت إلى أن نادين كانت خائفة من تسريب صوتي لوالدها تحدث فيه عن المشاكل التي كانت بينها وبين جورج، حيث كانت تعمل له حظر على هاتفها ولم يكن يحب اسلوب حياتها.

تابعت ساندرين بالقول ان نادين تقضي أشهر دون ان تسأل عن عائلتها، لكن دعتهم مؤخرا على الغداء ووثقت اللحظات على مواقع التواصل، لتزعم اهتمامها بهم.

وأكدت النجمة، أنها وشقيقها سباستيان يسعيان لنقل كافة ممتلكات جورج الراسي إلى اسم ابنه "جو"، وسط محاولات لإقناع والديها التنازل عن حضانة الطفل لوالد أم الطفل، حتى تتمكن من الحصول على جزء من الإرث بعد وفاتهما.

وختمت ساندرين حديثها، بالقول ان نادين تغار منها بسبب علاقتها القوية بالراحل، وأكدت أنها لا تزال ترتدي الملابس السوداء في الوقت الذي ارتدت فيه نادين فستانا باللون الأحمر ورقصت في أماكن السهر بعد أيام قليلة من وفاته.