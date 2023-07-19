انت الأن تتابع خبر أغلى من شقة.. سعر فستان نانسي عجرم في قبرص يصدم الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أثناء إحيائها حفل غنائي في قبرص بمظهر مميز خطف وسحر القلوب، وشاركت صورها مع جميع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وحصلت على إعجاب الجميع.

نانسي عجرم في حفل قبرص

وحرصت النجمة نانسي عجرم على الظهور بفستان كت طويل لونه أصفر في زهري لامعين، وفيه منطقة شفافة منه عند الفخذ والساق، والفستان من تصميم العالمي إيلي صعب، وهو من ضمن مجموعته للأزياء الجاهزة لربيع 2024، وبعد من أبرز الفساتين التي خطف أنظار الجميع وحبوها كثيراً لأنها مليئة بالكثير من الألوان المبهجة.

وعملت نانسي على اختيار الكثير من الإكسسوارات التي أظهرت أناقتها المميزة، وارتدت أساور وخواتم وقرطين ناعمين لونهم فضي، وهي من الأشياء التي تناسبت كثيراً مع إطلالتها الرائعة، وحصلت على إعجاب الكثير من المتابعين في كل مكان، وتظهر نانسي على السوشيال ميديا بالكثير من الإطلالات المميزة والجذابة التي تخطف بها أنظار كلاً من يتابعها بشكل مستمر.

سعر فستان نانسي عجرم في قبرص

وجاء سعر فستان نانسي عجرم عند 18 ألف و800 دولار وهو ما يعادل 580 ألف جنيه، وتركت شعرها منسدل على اكتافها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو تناسب كثيراً مع جميع التفاصيل الخاصة بإطلالتها، وإطلالتها اكتملت بالنعومة بوضع المكياج المميز، ووضعت أي شادوا لونه صيفي رائع وأحمر شفاه لونه كشميري.

وكانت قد قدمت الفنانة نانسي عجرم فيديو كليب أغنيتها الجديدة “بدي حدا حبوا”، وهذا جاء عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، وأيضاً ميكس ماستر إيلي بربر، وهي من أكثر الأغاني التي حصلت على إعجاب الجميع.