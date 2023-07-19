انت الأن تتابع خبر حورية فرغلي تفجّر التصريحات حول علاقتها المحرمة مع حسن شاكوش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قد فجّرت خلال لقاء تلفزيوني، تصريحات صادمة بعد طلاقها رسميا.

حسن اكوش يخون زوجته من فنانة معروفة

أشارت ريم ان شاكوش خانها مع فنانة معروفة ثالث حرف من اسمها "ر"، وكان بينهما علاقة عاطفية، ويذهب عندها إلى الشاليه ويتناول معها الطعام في نهار رمضان.

وبعد هذه التصريحات، انتشر الكثير من الشائعات حول الفنانة المقصودة بكلام ريم، ورجح المتابعون أن تكون الفنانة هي حورية فرغلي لأن ثالث حرف من اسمها "راء".

رد حورية فرغلي على الاتهامات

وتعرضت حورية للهجوم من قبل بعض المتابعين دون التأكد من حقيقة هذه الشائعات ومصداقية الأخبار المتداولة على مواقع التواصل، ما دفع الفنانة للخروج عن صمتها ونفي علاقتها بحسن شاكوش وتكذيب كل ما قيل عنها.

وأكدت حورية خلال تصريحاتها لموقع القاهرة 24 الإخباري، أنها لا تعرف حسن شاكوش بكل شخصي ولم تلتقي به أبدا، ولم تراه في حياتها، مؤكدة انها لا تصاحب الرجال، وهذه ليست من عاداتها، فكيف ستصاحب رجل متزوج وله عائلة؟!.



وتساءلت، لماذا الشائعات دارت حول حورية فقط؟ رغم أن هناك الكثير من الفنانات، الحرف الثالث من اسمهن "راء" مثل شيرين وغيرها.

طلاق شاكوش وريم

يذكر ان الكثير من الخلافات والفضائح بين الثنائي خرجت للعلن وعلى مواقع التواصل، بسبب الاتهامات المتبادلة بينهما والشكاوى التي رفعاها ضد بعضهما، خاصة بعد الأسرار التي كشفتها طليقته مؤخرا حول خيانته لها والكثير من الأمور.