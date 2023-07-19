شاهد أول أردنية تحصد لقب ملكة جمال العرب في أميركا

انت الأن تتابع خبر اتفرج أول أردنية تحصد لقب ملكة جمال العرب في أميركا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسط حالة من السعادة والفخر، توجت الشابة الأرنية فرح أبو عديلة بلقب ملكة جمال العرب بأمريكا لعام 2023، في حفل ضخم قدمته المذيعة اللبنانية ليال سيرياني مع الفنان العراقي بشار القيسي، بحضور عدد كبير من نجوم العرب والمشاهير ورجال الأعمال وقادة المجتمع العربي بأمريكا.

وقامت المغربية مروة الحلو، الحائزة على اللقب في 2022، بتتويج فرح البالغة من العمر 26 عاما.

من هي فرح أبو عديلة

لمعت أبو عديلة في الحفل بالزي الوطني الأردني، ثم أرتدت فستانا أنيقا لحظة التتويج في اللقب، وأعربت عن سعادتها كأول أردنية تحصل على لقب ملكة جمال العرب في تاريخ المسابقة، وعزمت على تخصيص مجهوداتها في خدمة النساء والأطفال واللاجئين العرب حول العالم.

هذا وفازت العراقية مي منداوي بلقب الوصيفة الأولى، وحصدت الأردنية أسرار قيسي لقب الوصيفة الثانية، وملكة المواهب لتميزها في الرسم، وفازت الفلسطينية نور رزق بلقب الوصيفة الثالثة، وتصويت الجمهور كان من نصيب الأردنية شرين نصراوي.

فرح أبو عديلة شابة أردنية ولدت في العاصمة الأردنية عمان، حصلت على بكالوريوس اللغة الإنجليزية من جامعة البتراء، قبل أن تهاجر إلى أميركا عام 2021، وتعمل حالياً مديرة مختبر طبي ومديرة مشاريع بشركة للاستثمارات الطبية بمدينة شيكاغو.

ومن هوايات فرح، الكتابة وعروض الأزياء والسفر والموسيقي ورياضة المشي والملاكمة.

اهداف المسابقة

الجدير بالذكر، أن مسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا، لا تشبه مسابقات الجمال الأخرى، حيث لا يشترط على المتسابقات مقاييس الجسد أو ارتداء لباس البحر، بل عرض الزي الوطني، ويتم التركيز في المسابقة على الشخصية والمستوى الثقافي والمعلومات العامة والتعليم والمواهب والاندماج بخدمة المجتمع.

والهدف الأساسي للمسابقة، تتويج فتاة تمتلك قدرات لتمثل المرأة العربية حول العالم والقيام بمهام خيرية لدعم اللاجئين والأطفال والمرأة والأيتام، بالإضافة إلى تصحيح مفهوم الثقافة العربية وتغيير المفهوم الخاطئ عن المرأة العربية في أميركا.