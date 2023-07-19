انت الأن تتابع خبر تفاصيل نقل عادل إمام للمستشفى بعد تدهور صحته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء حول تعرض الفنانة المصري الكبير عادل إمام لوعكة صحية حادة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

حقيقة تعرض عادل إمام لوعكة صحية

أقلق هذا الخبر الجمهور الذي تمنى للزعيم الصحة والسلامة، متساءلين حول طبيعة مرضه وحالته الصحية.

وبعد أن تصدر هذا الخبر ترند مواقع التواصل، تواصل موقع "لها" مع شقيق الزعيم، المنتج عصام إمام، ونفى تعرض الفنان الكبير لوعكة صحية، وأكد أن حالته الصحية جيدة، ويتواجد حالياً في منزله، وسيسافر إلى الساحل خلال الأسبوع المقبل برفقة عائلته.

الشائعات تلاحق الزعيم

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها عادل إمام بفخ الشائعات التي تمس حالته الصحية، حيث انتشر الكثير من الأخبار حول وفاته أو دخوله في غيبوبة أو إصابته بالزهايمر، ما تضطر عائلته للخروج باستمرار ونفي ما يتم تداوله.

وما يزيد من هذه الشائعات، غياب الزعيم لسنوات عن الساحة الفنية، حيث كان آخر ظهور له في مسلسل فلانتينو، الذي عُرض في رمضان 2020، إلى جانب الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.



وكان عادل إمام قد احتفل بعيد ميلاده الـ83، في أيار الماضي، وسط عائلته وعدد كبير من الفنانين منهم يسرا ولبلبة، وانتشرت الكثير من الصور والفيديوهات التي وثقت الحفل المميز للزعيم، وتلقى حينها معايدات لا تُحصى من قبل فناني العرب والجمهور والمحبين.