انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم بورطة واتهامات بالتطبيع بسبب صورة مشبوهة مع إسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لحملة هجوم واسعة واتهامات بالتطبيع بسبب صورتها المثير للجدل مع سيدة إسرائيلية، خلال حفلها الأخير في قبرص.

نانسي عجرم بورطة بسبب صورتها مع إسرائيلية

نشر الناشطون الصورة بشكل واسع، وتبين أن السيدة الإسرائيلية، هي من نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، وعلقت عليها: "المغنية الأفضل على الإطلاق".

ورغم حملة الإنتقادات والاتهامات التي تعرضت لها الفنانة اللبنانية، الا ان البعض دافعوا عنها، وأكدوا انه لا يمكن للفنان معرفة هوية جميع المعجبين والحضور، أو ميولهم السياسية، ولا يستطيع النجم سؤال كل شخص أراد التقاط صورة معه عن جنسيته، وأن الحملة ضد نانسي تستهدف نجاحها وشعبيتها.

وبعد الإساءة لسمعتها وتخوينها والتشكيك بوطنيتها، خرجت نانسي عجرم عن صمتها، وردّت عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر ، وأكدت أنها لن تقدّم شهادةً بوطنيّتها ولن تعلق على الحملة التي تتعرض لها، لأن انتمائها للوطن أكبر من هذه التفاهات، وأرفقت تغريدتها بتدوينة قديمة قالت فيها: "أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرة"، مع هاشتاغ: "لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير".

حفلات غنائية مميزة لنانسي عجرم

في سياق متصل، أحيت نانسي عجرم حفل ناجح في جزيرة قبرص، وقدمت أجمل أغانيها وسط تفاعل الجمهور، ووثقت الفنانة عبر حسابها في إنستغرام مقاطع فيديو من كواليس الحفل، والصور التي التقطتها مع المعجبين.

على صعيد آخر، تستعد الفنانة اللبنانية لإحياء حفل غنائي في كازينو لبنان، يوم الخميس 3 أغسطس 2023، بمشاركة غي مانوكيان.