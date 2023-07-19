انت الأن تتابع خبر الماريجوانا تتسبب في سجن جيجي حديد وصديقتها في هذه الدولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقي عشاق عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، صدمة خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن إلقاء القبض عليها يوم الأثنين الماضي الموافق 10 من شهر يوليو الجاري، رفقة صديقة لها بتهمة حيازة مخدر الماريجوانا.

جيجي حديد:

وأعلنت شرطة جزر الكايمان في أمريكا الشمالية، بالقائها القبض على جيجي حديد، رفقة صديقتها لها تدعي نيكول مكارثي، أثناء تواجدهم في الجزر التي تقع في إقليم ما وراء البحار، لقضاء عطلتهم الصيفية في الفترة الحالية.

تفاصيل القبض على جيجي حديد:

وأوضحت شرطة جزر الكايمان أنه عملية القبض على عارضة الأزياء العالمية وصديقتها تمت عند أثناء مرورهما من البوابة الجمركية بالمطار، حيث تبين حيازة جيجي حديد لمخدر الماريجوانا، وجري اقتياد الثنائي إلي مركز احتجاز السجناء.

وأضافت الشرطة أنه تم الإفراج عنهما بكفالة مالية ولذلك بعد تحديد محاكمة عاجلة لهن يوم الأربعاء الماضي 13 يوليو حيث أنه تم تغريمها كفالة 1000 دولار أمريكي وذلك بعد قام الثنائي بتعاضي هذا المخدر.

ترخيص طبي:

في هذا السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم عارضة الأزياء الأمريكية، أن جيجي حديد تقوم بشراء مخدر الماريجوانا بترخيص طبي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وهي تقوم بالسفر به أيضا، مشيراً أنه بعد دفع الغرامة التي حددتها المحكمة في جزر الكايمان استمتعت هي وصديقتها المخدر طوال عطلتها الصيفية، وذلك لأنه مصرح به طبياً منذ عام 2017.

جيجي حديد تكشف عن علاقتها الغرامية مع ليوناردو دي كابريو:

التقطت عدسات الصحفيين خلال الفترة الماضية صور تجمع بين جيجي حديد بالفنان العالمي الأميركي ليوناردو دي كابريو خلال تواجده في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أسبوع الموضة هناك حيث ظهرت عارضة الأزياء وهي تغادر فندق هناك تبدو عليها السعادةولكن في تمام الساعة الواحدة صباحًا لقطت بعض الكاميرات لليوناردو وهو يغادر الفندق نفسه ولكنه حاول إخفاء وجهه.