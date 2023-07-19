انت الأن تتابع خبر مش هقدم شهادة بوطنيتي.. أول تعليق من نانسي عجرم على صورتها مع إسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوليو نشرت المغنية اللبنانية المشهورة نانسي عجرم منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر منذ قليل في أول تعليق لها صورتها مع إسرائيلية.

نانسي عجرم:

وأحيت الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قامت سيدة إسرائيلية بالتقاط مجموعة من الصورة معها، ثم نشرها على الحساب الشخصي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام معلقة عليها نانسي عجرم أفضل مغنية.

أول تعليق من نانسي عجرم:

وأوضحت الفنانة اللبنانية في منشورها على توتير أنها لن تقوم بالتعليق مرة أخري على انتمائها الوطني، مؤكدة أنها لبنانية عربية حتى الرمق الأخير، مقدمة كل الشكر على الحب والدعم الذي قدم لها بسبب هذه الأزمة، التي تلقت فيها العديد من الاتهامات من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من عشاقها أنها توافق على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وأضافت عجرم في منشور تويتر قائلةً لن أقدم شهادة بوطنيتي لأحد!، ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار

تفاصيل حول الفتاة الإسرائيلية:

في هذا السياق كشفت عدد من التقارير الصحفية الصادرة اليوم الأربعاء 19 يوليو الجاري عن مجموعة من التفاصيل حول الفتاة الإسرائيلية التي ألقطت صورة مع نانسي عجرم حيث تبين أنها مدينة حولون، القريبة من مدينة تل أبيب، وتلقت تعليمها في جامعة تل أبيب.

أخر ظهور لنانسي عجرم:

وأحيت الفنانة اللبنانية حفلاً غنائي خيري في الأردن يوم الأثنين 12 يونيو الماضي، وذلك في حضور الملكة رانيا زوجة ملك الأرن، والتي خطفت الأنظار بسبب الفستان الذي ارتدته في هذا الحفل، والذي نال إعجاب جميع الحضور وجمهورها في كل مكان.