انت الأن تتابع خبر نسرين طافش تتحف طليقها بردّ ناري بعدما وصفها بكلام بذيء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كان الطبيب شريف الشرقاوي قد أثار غضب المتابعين بكلامه المسيء الذي وجهه لطليقته الفنانة نسرين طافش، عبر حسابه في إنستغرام.

رد نسرين طافش على منشور طليقها

نشر الشرقاوي صورة لفتاة جميلة غير معروفة وأرفقها بتعليق قال فيه: "عندما نترك الماضي الكاذب، كالبلاستيك المزيف حتى تصل للصادق والحقيقي كالألماس"، ثم ختم قوله "قريبًا هتعرفو مين".

وبعد ان تعرض طليق طافش للهجوم والإنتقاد بسب كلامه الجارح بحق الفنانة، قام بحذف المنشور.

واللافت ان نسرين طافش لم ترد على طليقها ولم تسيء إليه بمنشوراتها حفاظا على الخصوصية، واكتفت بنشر مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة شقيقتها على أنغام أغنية “شكرًا” للفنان عمرو دياب، وأرفقته بتعليق تحدثت فيه عن حنية الأخوات والسند الذي تعتبره نعمة عظيمة.

تفاعل الجمهور مع فيديو الفنانة السورية، وأثنوا على احترامها لنفسها ولخصوصيتها، وعدم نشر إساءة بحق طليقها كما فعل هو، مؤكدين أن عدم الرد يعتبر ردا أقوى.

طلاق الثنائي السريع يثير الجدل

يذكر ان الثنائي كان قد انفصل بعد فترة قصيرة من الزواج، وبعد 6 اشهر، عادا إلى بعضهما مرة اخرى، وما لبثا حتى أعلنا الطلاق رسميا مرة أخرى، وكتبت طافش عبر خاصية الستوري في حسابها بانستغرام: "تم طلاقي رسميا"، وطلبت ان يحافظ الجميع على خصوصيتها.

ورجح المتابعون أن تكون الخيانة، هي سبب انفصال طافش عن معالج الطاقة المصري، خاصة بعدما نشر أكثر من صورة برفقة الفتيات، احداهن كانت برفقته في الصالة الرياضية، والأخرى تغزل بها عبر الانستغرام واضطر لحذفها بعد الهجوم الذي تعرض به.