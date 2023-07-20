انت الأن تتابع خبر بالأخضر المكشوف.. ميريهان حسين تستعرض تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ميريهان حسين صورة جديدة لها، مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ، أثناء قضائها أجازة فصل الصيف .

ميريهان حسين

وظهرت ميريهان حسين في الصور، بإطلالة أنيقة ومرتدية ملابس الشاطئ بالونين الأخضر والاصفر وكتبت عليها كل يوم هو بداية جديدة .

ولفتت ميريهان حسين أظار متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الصور بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة.

وكانت آخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل الذي شاركت فيه ميريهان حسين في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

مشوار ميريهان حسين

ميريهان حسين من مواليد أكتوبر 1982 شاركت في العدي من الأفلام والمسلسلات وابرزهم فيلم عمر وسلمي 2 وفيلم الهرم الرابع وفيلم فوبيا بجانب العديد من المسلسلات مثل خرم إبره وأدم وجميله وإسم مؤقت