انت الأن تتابع خبر تصرف غريب من نورهان منصور بعد تعرضها للتحرش الجنسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نورهان منصور بالكشف عن تعرضها إلى التحرش في وقت سابق، والتأكيد على أن رد فعلها في هذه اللحظة كانت تلقائية منها، وأيضاً تحدثت عن بدايتها في الفن، وتعد من أبرز الأشياء الذي تم الكشف عنها مؤخراً.

تصريحات نورهان منصوروتحدثت الفنانة نورهان منصور خلال التصريحات التليفزيونية، قائلة “ضربت واحد اتحرش بيا قبل كده وكان رد فعلي وقتها كان تلقائي بصراحة، أهم حاجة في حياتي إني أكون على اتصال قوي بـ ربنا وده بيفرق معايا جدًا بيحققلي نشوى كبيرة وبحس بدعمه ليا أوي، ولما بقصر برجع بشوق كبير أوي”.

وأضافت نورهان قائلة “مش عارفة ليه الناس واخدة فكرة عني على السوشيال ميديا إني بنت بحب الفاشون واللايف ستايل والسفر، ولكن أنا بحب السفر والدراسة والقراءة جدًا، أنا ملتزمة ومنظمة أوي بزيادة”.

نورهان منصور تتحدث عن توأمها رانيا

وحرصت الفنانة نورهان منصور عن بدايتها الفنية، قائلة “أنا درست مسرح بس كنت حابه أشتغل ورا الكاميرا، لكن رانيا أختي من البداية هي اللي كانت محددة من البداية إنها عايزة تمثل، ولكن أنا وهي عملنا مع بعض مسلسل نصيبي وقسمتك، ونقدر نقول أن رانيا هي اللي ساعدتني”، وهي من أبرز الأشياء الذي تم الكشف عنها مؤخراً من خلال أحد اللقاءات الخاصة بها.

وأهم أعمال الفنانة رانيا منصور مشاركتها في حكاية ة بدلة جديدة، من حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك، تأليف عمرو محمود ياسين، والحكاية بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان منصور وسلوى عثمان والكثير من الفنانين الآخرين، وهو من إخراج محمد جمعة والأحداث الخاصة بالحكاية جاءت في إطار خيال علمي مميز ومثير، وتعد هذه الأعمال مميزة بالنسبة لها.