انت الأن تتابع خبر رجال دين لبنانيون يهاجمون عمرو دياب بسبب أسعار تذاكره الخيالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم أحد رجال الدين في لبنان، حفل عمرو دياب المرتقب في 19 اغسطس المرتقب، بسبب أسعار التذاكر التي يصل سعرها إلى 10 ألاف دولار.

رجال دين يهاجمون عمرو دياب

وقال رجل الدين في الفيدو الذي نشره برنامج "الحكاية": أن بيروت تتجهز لاستقبال الفنان المصري عمرو دياب، وسعر التذكرة للمقعد الأول 10 آلاف دولار والمقعد الثاني 6 آلاف دولار والمقعد الثالث 4 آلاف دولار، وتم نفاذ التذاكر بشكل سريع وتم بيعها كلها، وتساءل رجل الدين: هل هذا البلد الذي يصرف هذه المبالغ بحفل غنائي، جائع ومنكوب والشعب فيه لا يجد قوت يومه؟.

وبعد تهديدات رجال الدين، والإنتقادات الحادة التي تعرض لها حفل عمرو دياب في لبنان، وأسعار تذاكره الباهظة، تم تداول أنباء حول الغاء الحفل بشكل رسمي.

هل تم الغاء حفل الهضبة في لبنان

بدوره، نفى محامي الشركة المنظمة، حسان مولى خلال تصريحات إعلامية، ما يتردد حول إلغاء حفل عمرو دياب بعد تهديدات بعض رجال الدين، وأكد انه تم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، والحصول على التصاريح الرسمية.

وخلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو اديب، أكد نقيب المهن الموسيقية اللبناني فريد بوسعيد، ان النقابة ستحصل على ضريبة 10% من قيمة عقد حفل الهضبة، لصالح صندوق التعاضد الموحد للنقابات الفنية.

وأشار بوسعيد ان الشعب اللبناني متشوق لحفل عمرو دياب ولو كان رافض له لما نفذت التذاكر بشكل سريع.

الجدير بالذكر ان عمرو دياب، يحيي حفله في لبنان بعد 13 عاما من الغياب بسبب النزاع القضائي الذي حدث بينه وبين متعهد الحفلات اللبناني الراحل جان صليبا، عام 2010.