انت الأن تتابع خبر أول تعليق من روجينا على اتهامها باستخدام زوجها أشرف زكي من العمل بالفن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدلت الفنانة روجينا ، زوجة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد من التصريحات التلفزيونية، خلال الساعات القليلة الماضية ، وذلك بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة مصرية مصرية بمهرجان الأفضل المقام في لبنان عن مسلسل ستهم.

روجينا:

وتحدثت روجينا عن مشوارها الفني، والاتهامات التي توجه لها بين الحين والأخر حول قيامها باستخدام زوجها أشرف زكي من العمل بالفن، الحصول على العديد من الأعمال الفنية بسبب نقيب المهن التمثيلية.

أول تعليق من روجينا:

وعلقت الفنانة المصرية على هذه الاتهامات مشيرة إلي أنها غير صحيح على الإطلاق وأنه يتم تدولها بعد حصولها على جائزة معينة أو فوزها بلقب ما.

وأضافت روجينا أنني فنانة مشهورة وخريجة معهد فنون مسرحية، بالإضافة إلي أنني أقدم العديد من الأعمال الدارمية خلال شهر رمضان الكريم وهناك علاقة حب متبادلة بيني وبين جمهوري .

رجل المرحلة:

وأكدت الفنانة المصرية أن أشرف زكي هو رجل المرحلة في إدارة نقابة المهن التمثيلية المصرية، حيث أنه يقوم بخدمة جميع الممثلين في مصر، لأنه دائما محب لخدمة الأخرين دائما سواء في حياته الخاصة أو العامة.

حلق شعرها في مسلسل ستهم :

وأوضحت روجينا أنها قامت بالفعل بحلق رأسها في مسلسل ستهم ولم تقوم باستخدام أي بروكة ما يدعي الكثيرون، مؤكدة أن فترة حلق شعرها كانت صعبة ومؤلمة للغاية، لاسيما أنه استغرق وقتًا ليعود إلى ما كان عليه في السابق.

مسلسل ستهم :

وشاركت روجينا في مسلسل ستهم رفقة كلا من نانسي صلاح، أحمد الرافعي، أمير صلاح، أحمد كمال أبو رية، وسلوى عثمان بالإضافة إلي أنه كان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، حيث أنه تناول قصة سيدة صعيدية حاربت من أجل طفلتها.