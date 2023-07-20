انت الأن تتابع خبر ممثلة إسرائيلية تعلن تقديم فيلم عن كليوباترا.. كيف علق المصريين عليها؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت ممثلة إسرائيلية تدعي جال جادوت” حالة من الدخل على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري، بعد التصريحات التي أدلت بها حول تقديمها الملكة كليوباترا السابعة والمعروفة باسم كليوباترا.

كليوباترا:

وكانت شبكة Netflix قد قامت بإنتاج عمل درامي خلال الفترة الماضية حمل اسم الملكة المصرية كليوباترا، والذي لقي حالة من الغضب الشعبي بسبب المظهر الذي كانت عليه الفنانة التي قامت بتجسيدها والأحداث التي تضمنها هذا العمل الدرامي.

جال جادوت:

وأكدت الممثلة إسرائيلية في تصريحات لصحيفة “معاريف” أن قامت بمشاهدة جميع الأعمال التي قدمت حول كليوباترا، واصفة الملكة المصرية بأنها كانت مغرية للعديد من الملوك في ذلك العصر أمثال يوليوس قيصر وماركوس أنطونيوس.

وأشارت جال جادوت أن هناك العديد من جوانب الملكة المصرية الذي لم يكشف بعد، والتي سوف تحاول هي توضيحه في فيلم وثائقي بميزانية كبيرة تم رصدها لها، مضيفة أنني متحمسة للغاية لرواية قصتها وتحقيق العدالة لهذه الشخصية وإرثها الذي لا يعرفه الكثيرون

كيف علق المصريين عليها

وسادت حالة من الغضب بين رواد موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر حول قيام ممثلة إسرائيلية بتقديم فيلم عن كليوباترا، حيث أكدت الكثير من التعليقات أن ما تريده هذه الفنانة القيام به يسمي تزوير للتاريخ وبمثابه سرقة وتزوير للتاريخ.

وأوضح الكثير من رواد تويتر أن شركات الإنتاج الموالية للكيان الإسرئيلي بعد فشل مسلسل كليوباترا، والذي قامت إحدى المنصات العالمية بإنتاجه، يتم السعي إلى تقديم عمل آخر حول الملكة المصرية، وهو أمر مرفوض تمام.

كليوباترا في المحاكم :

تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة في محكمة القضاء الإداري ضد منصة Netflix حيث تشير الدعوي إلي أن المنصة قامة بسرقة بعض المواد المرئية فيلم وثائقى عن الملكة كليوباترا