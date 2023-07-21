انت الأن تتابع خبر هجوم على بسمة بوسيل بسبب تدوينة عنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت بسمة بوسيل، خلال الساعات الماضية لحملة هجوم شرسة من قبل المتابعين ونشطاء مواقع التواصل بسبب تدوينة عنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء نُسبت لها عبر الإنستغرام.

تدوينة مسيئة نسبت لبسمة بوسيل

جاء في التدوينة: "لا تحبي أو تتزوجي شخصاً أسمر، لأن الأسمر يتسخ بسرعة"، لتنهال الإتهامات على بوسيل بالعنصرية والإساءة للأشخاص أصحاب البشرة السمراء، بينما أشار البعض إلى أنها تقصد طليقها الفنان تامر حسني.

وبعدما أثارت هذه التدوينة ضجة كبيرة، خرجت بسمة بوسيل عن صمتها، ونفت أن تكون هي من كتبت هذا المنشور ، مؤكدة ان التدوينة مفبركة، وصادرة من حساب مزيف.

وأعادت بسمة بوسيل نشر التغريدة عبر خاصية الستوري في إنستغرام، وعلقت عليها: "هذه الصورة مفبركة، من يا ترى قام بذلك؟، فلتلهوا بحياتكم".

طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني يتصدر الترند

من ناحية ثانية، تصدر اسم بسمة بوسيل والفنان تامر حسني ترند مواقع التواصل خلال الفترة الماضية، بعدما أعلنا الطلاق رسميا بعد سنوات طويلة من الزواج، ورغم ان علاقتهما انتهت بالتراضي وبطريقة راقية، الا أن مشاركة تامر بالغناء في حفل زفاف مديرة أعماله هالة عمر، فجرت غضب بوسيل ونشرت كلام مسيء بحقهما واتهمت هالة بـ"خرابة البيوت"، ثم أعلنت انها حظرت حساب طليقها للأبد.

ومنذ اشتعال الخلافات بينهما، قررت بوسيل العودة إلى الغناء والساحة الفنية من خلال تقديم عدد من كافرات الأغاني، بعد اعتزالها الفن طوال فترة زواجها ن تامر حسني.