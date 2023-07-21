نفاذ تذاكر الفنان عمر العبداللات بعد ساعات من طرحها

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رياض - احمد صلاح - أعرب الجمهور الأردني عن حماسه لحضور حفل الفنان عمر العبداللات، الذي يفتتح فيه دورة مهرجان جرش الـ37 التي ستقام ما بين 26 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل.

نفاذ تذاكر عمر العبداللات بعد ساعات من طرحها

بعد 5 ساعات فقط من طرح إدارة المهرجان تذاكر الحفلات الجماهيرية التي ستقام على المسرح الجنوبي والذي يتسع لـ4 آلاف شخص، نفدت جميع تذاكر حفل عمر العبداللات، الذي سيقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الخميس 27 يوليو الحالي، وتم رفع عبارة "sold out".

وسترافق الفنان الأردني، فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد، وسيكون حفله منفرداً، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر الموقع الرسمي في "انستغرام" صورة الملصق الدعائي للحفل، وظهر عليها عمر العبداللات منفرداً، مرفقا بتعليق: "إنتظرونا بالمسرح الجنوبي مع الفنان عمر العبداللات"، بينما ستجمع بقية الحفلات فنانين اثنين في كل ليلة.

ومن بين الفنانين الأردنين والعرب المشاركين في المهرجان: عمرو العبداللات، هاني شاكر، راغب علامة، جورج وسوف، خالد عبدالرحمن، نداء شرارة، وسام اللوزي، عيسى السقار، وغيرهم.

حفلات العبداللات الناجحة في السعودية

الجدير بالذكر أن العبداللات يعتبر أكثر فنان قدم حفلات في دورات مهرجان جرش، ومشاركته هذا العام ستكون الـ13 متفوقاً على أشهر الفنانين كنجوى كرم، وكاظم الساهر، وماجدة الرومي وغيرها.

من ناحية ثانية احيا النجم الأردني، في وقت سابق حفلاً غنائياً ناجحا في مدينة تبوك السعودية ضمن فعاليات "ليالي تبوك، وقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة وسط تفاعل الجمهوروترديد كلمات أغانيه.