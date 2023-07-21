انت الأن تتابع خبر ما قصة خيانة منذر رياحنة للطيفة التونسية؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت الفنانة التونسية لطيفة خلال الساعات الماضية، الفيديو كليب الخاص بأغنيتها الجديدة "طب أهو"، عبر موقع يوتيوب.

رياحنة مودل أغنية لطيفة

كان الفنان الأردني منذر رياحنة مفاجاة الكليب، حيث ظهر بالكليب بدور "حبيب" لطيفة الخائن.

وعاشت لطيفة في الأغنية صدمة كبيرة، بعدما ضبطت حبيبها متلبسا وهو يراسل فتاة أخرى، ما دفعها لتركه والسفر إلى الساحل الشمالي برفقة صديقاتها حتى تنسى مشاكلها معه.

بدوره، أعرب رياحنة في تصريحات صحفية، عن سعادته وفخره بمشاركة الفنانة التونسية الكبيرة في الكليب، لما تتمتع به من نجومية على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى مسيرتها الفنية التي تجعل أي شخص يتشرف بالعمل معها.

وأكد النجم الأردني، أن مخرج كليب أغنية "طب أهو" جميل المغازي، هو وراء فكرة مشاركته مع لطيفة.

ونشر منذر رياحنة عبر حسابه في إنستغرام، صورا من كواليس التصوير، وعلق قائلا: "تجربة لطيفة مع لطيفة".

مخرج الفيلم يثني على أداء منذر رياحنة

تحدث جميل المغازي لـ"النهار" عن كواليس الكليب، وسبب اختيار منذر رياحنة ليشارك النجمة الأغنية، وأكد ان علاقة صداقة تقوية تجمع الثلاثي، وعندما طرح عليه الفكرة، لم يرفض ورحّب بالعمل، وكان الاختيار صائباً لأنه فنان محبوبلدى الجمهور.

وأشار المخرج، أن التجهيز للكليب استغرق نحو أربعة أيام وما ساعد على تنفيذ العمل بسرعة وسهولة ان منذرمجتهد وأتقن أداء الشخصية.

تفاعل الجمهور مع مشاركة رياحنة بفيديو كليب للمرة الأولى في تاريخه، وأشادوا بأدائه وظهوره المميز، وطالبوه بإعادة التجربة.