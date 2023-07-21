لا تستمعوا لمعلومات كاذبة.. أول رد من ترافيس سكوت على اتهامات الشعب المصري

انت الأن تتابع خبر لا تستمعوا لمعلومات كاذبة.. أول رد من ترافيس سكوت على اتهامات الشعب المصريوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازالت حفل ترافيس سكوت الشغل الشاغل عبر صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد قيامه بنشر بيان للرد على اتهامه بإقامة طقوس غريبة فى حفلاته وصلت إلى حد الشيطانية والماسونية.

رد من ترافيس سكوت على اتهامات الشعب المصري

نشرت الإعلامية لميس الحديدي، اليوم، ترجمة لرسالة مغنى الراب الأمريكى ترافيس سكوت، التي رد فيها على جميع الاتهامات التي توجه ضده بشأن إقامة طقوس غريبة فى حفلاته وصلت إلى حد الشيطانية والماسونية.

وقالت الحديدي، فى تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: إن ترافيس سكوت قال إن ما يتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا معلومات خاطئة حول وجود طقوس غريبة فى حفلاته.

وقال ترافيس سكوت، إنه لا توجد أي أغنية واحدة تهين أي شعب، ناهيك عن المصريين، لا شىء لدي به أي طقوس غريبه فقط احتفالات.

وتابع بأنه من معجب بالثقافة المصرية وتاريخها، لذلك جاء اختياره للأهرامات، مضيفا بأنه سبق وقدم حفلا ناجحا جدا في السعودية في أبريل أمام 70 ألف متفرج و لم تكن هناك أي مشكلة.

وقال أنه من أسرة تحترم الناس، تحب الله، وتواظب على حضور صلوات الكنيسة، كما أشار إلى أن المأساة التي حدثت عام 2012 في إحدى حفلاتها لكنه أقام المئات دون حوادث.

واختتم: “أرجوكم لا تدعوا انتشار المعلومات الكاذبة التى تعرقل هذا الحدث الذى سيجلب الاهتمام الإيجابى لمصر واقتصادها وكنوزها”.