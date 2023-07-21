انت الأن تتابع خبر نايمة على ضهرها ومطلعه لسانها.. موبايل سلمى الشيمي يفضحها أمام جهات التحقيق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت جهات التحقيقات مع البلوجر سلمي الشيمي تفاصيل جديدة في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام من خلال فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .ووجهت لـ البلوجر سلمى الشيمي تهمة نشر الفسق والفجور واحيلت علي أساسها للمحكمة الجنائية التي قضت بحبسها سنتين مع غرامه 100 ألف جنيه وتم الاستئناف علي الحكم وتم قبول الإستئناف والغاء الحكم الصادر .

التحقيقات مع سلمى الشيمي

وكشفت التحقيقات عن فيديوهات مثيرة بهاتف البلوجر سلمى الشيمي حيث يحتوي علي عدة مقاطع وكان المقطع الأول مدته 19 ثانية تظهر فيه المتهمة وهي ترقص وتغني مرتدية فستانا بيج اللون وتظهر أجزاء عارية من الصدر وتظهر مفاتن جسدها، وذلك حال وجودها بإحدى الغرف ويظهر على الفيديو علامة التيك توك.

وخلال فحص هاتف سلمى الشيمي وجد مقطعا ثانيا مدته 14 ثانية وتظهر فيه المتهمة وهي ترقص وتغني مرتدية تیشرت بمبي وتظهر أجزاء عارية من منطقة الصدر، وتظهر مفاتن جسدها حال وجودها بإحدى الغرف وافتعال بعض الإيماءات والحركات بالوجه، ويظهر على الفيديو علامة التيك توك .

فيديوهات سلمى الشيمي

أمام المقطع الثالث للبلوجر سلمى الشيمي ومدته 14 ثانية حيث تظهر المتهمة داخل مسبح ولا يظهر إذا كانت ترتدي ملابس من عدمه، وبرفقتها فتاة أخرى تتبادلان القبلات فيما بينهما وترقص وتغني وتفتعل بعض الإيماءات والحركات بالوجه ويظهر على الفيديو علامة التيك توك.

وفي المقطع الرابع و مدته 10 ثوانٍ وتظهر سلمى الشيمي نائمة على ظهرها على سرير مرتدية ملابس عارية، وتفتعل حركات بفمها وتخرج لسانها ويظهر على الفيديو علامة التيك توك،

وفي الفيديو الخامس ومدته 14 ثانية تظهر فيه سلمى الشيمي ترتدي فستانا أخضر اللون عاريا من منطقة الصدر والرجلين، وتظهر مفاتن جسدها وتفتعل بعض الحركات بفمها ويديها وتتراقص على الأغاني بطريقة تظهر مفاتن جسدها

وتضمن مقطعا سادسا للبلوجر سلمى الشيمي ومدته 19 ثانية وتظهر فيه المتهمة ترتدي جلبابا عاريا من منطقة الصدر وتظهر مفاتن جسدها، وتفتعل بعض الحركات بفمها ويديه