انت الأن تتابع خبر إيناس الدغيدي في تصريحات جريئة: المتعصبين بياخدوني من تحت الحزام وأفلام زمان كان فيها مشاهد حميمة أكثر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن سر ابتعادها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مشيرة إلى أن السبب هو التعليقات الجارحة والسلبية التي تتلقاها حال نشر أي شئوأضافت إيناس الدغيدي خلال تصريحاتها أن السوشيال ميديا مليئة بالتعليقات السلبية والجارحة قائلة “ وكل المتعصبين أول لما بطلع بيخدوني من تحت الحزام على طول ”.

وأكملت إيناس الدغيدي انها لا ترد علي رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم رغبتها في فتح طريق للنقاش معه إلا إذا كان هناك عمل فني وناقد تحدث عنه فإني سأخرج وأقول أسبابي لكن الوضع فوضوي

إيناس الدغيدي

وعلقت المخرجة إيناس الدغيدي على سوء فهم البعض لتصريحاتها الجريئة، قائلة أنها صريحة والبعض يتفق معي ولكن لا يخرج للحديث مثلي واحزن من أن يفهم البعض الأخر تصريحات بشكل خاطئ فقط انا جريئة في أفكار المجتمع العادية التي نعيشها حاليا

وأوضحت خلال تصريحاتها أنها تحدثت في مناطق كان الحديث عنها محظورا وهناك مواقف عدة كانت تري انها في صالح المجتمع وليس ضده لكن بعض الناس أصحاب نظرة قصيرة

إيناس الدغيدي ومصطفي هريدي

وعن أزمتها مع مصطفى هريدي، والذي هاجمها فيها بشأن تصريحها عنه بشرب المواد المخدرة، قالت: لا أرد علي أشياء صغيرة فقط أرد علي الأشياء الكبيرة لأن أزمات الشغل تمر وكثيرا ما كنت في أزمات مع ناس أعم وأكبر بكثير من مصطفي لكن هناك ناس تحب أن تبني شهرتها علي الكلام

وكشفت إيناس الدغيدي اختلاف الوسط الفني حاليًا عن الماضي، قائلة: الوسط الفني تغيير كير ، زمان كان فيه حميمة أكثر بينا وطريقة التعامل في الأفلام والحب اللي كان موجود ومكنش مادي، انهاردة المادة لعبت دور كبير والناس كلها بتشتغل عشان الفلوس، ومحدش بقى عارف يعمل اسمه يعني ممكن واحد يعمل اسمه بفضيحة، زمان كنا بنعمل اسمائنا عادي.