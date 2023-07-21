انت الأن تتابع خبر خمر ونسوان وجسد عاري.. محمد رمضان يتخطى الخطوط الحمراء في أغنية تطبطب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الإتهامات لـ الفنان محمد رمضان بعد إطلاقه أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “تطبطب” عبر قناته الخاصة بموقع “يوتيوب” .وحققت أغنية محمد رمضان منذ طرحها قبل 3 ساعات ما يقرب من الـ 40 ألف مشاهدة وتسببت في موجة من الغضب والتعليقات بسبب ظهور الفنان برفقة عدد كبير من النساء والخمور .

أغنية محمد رمضان

منذ أيام قليلة روج محمد رمضان للأغنية من خلال نشر مقطع فيديو من الكليب عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” وتسبب في هجوم شديد عليه بسبب المشاهد التي يراه البعض لا تليق بالعرض .

و طرح الفنان محمد رمضان تيزر كليب أغنية “تطبطب”، عبر حسابه الرسمي بموقع”إنستجرام وتعرض لانتقادات من قبل متابعيه بسبب الصور التي نشرها من كواليس كليب “تطبطب” والتي ظهر خلالها نائماً وبجانبه ثلاث فتيات يحتضنهم واعتبرها البعض صورة جريئة ومسيئة وطالبوه بحذفها.

فيلم محمد رمضان

يعيش محمد رمضان انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، وكشف مؤخراً عن البوستر الرسمي لأحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم “ع الزيرو” والمقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل ضمن موسم أفلام الصيف.

وتدور أحداث فيلم محمد رمضان الجديد “ع الزيرو” في إطار من التشويق والإثارة حول حمزة ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة لتتطور الأحداث ويصبح واحداً من الأغنياء من خلال دخول تجارة الأعضاء البشرية.