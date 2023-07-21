انت الأن تتابع خبر محمد رمضان بمشاهد إباحية وخمور والمصريون يخجلون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ طرح كليب أغنيته الجديدة "تطبطب" عبر اليوتيوب، تعرض الفنان المصري محمد رمضان لإنتقادات واسعة، بسبب الوضعيات والحركات الجريئة التي ظهر فيها برفقة الفتيات اللواتي شاركن معه بتصوير الأغنية.

محمد رمضان بمشاهد إباحية

ظهر رمضان ببداية الكليب وهو نائم عاري الصدر وحوله عدة فتيات يرتدين ملابس مثيرة ويقمن بحركات جريئة، ثم تركهن ليبحث عن فتيات أخريات.



وتضمن الكليب مشاهد رقص جريئة بين الفتيات ورمضان الذي ارتدى ملابس عارية، ويحمل زجاجة خمر بطريقة استنكرها الجمهور.



وصف الجمهور كليب رمضان بالإباحي لما احتواه على مشاهد مخجلة، وبعيدة عن العادات والتقاليد المصرية والعربية، كما اتهمه البعض بتجاوز الحدود لتصدر الترند وزيادة عدد المشاهدات.

ولم تختصر اانتقادات الكليب على الوضعيات الجريئة التي ظهر فيها الفنان مع الفتيات، بل أيضا لتكريس فكرة التعدد والخيانة التي يحرص رمضان على تمثيلها سواء في مسلسلاته أو كليبات الأغاني، خاصة أن شريحة كبيرة من الشباب والمراهقين يتابعونه ويقتدون به.

هذا وكان رمضان قد تعرض للسخرية في وقت سابق، بعدما نشر عبر الإنستغرام صورا ومقاطع من كواليس تصوير الأغنية، وظهر فيها بقميص نسائي شفاف كشف عن جسده بطريقة غير لائقة.

محمد رمضان بـ "ع الزيرو"

من ناحية ثانية، كشف محمد رمضان، قبل أيام عن موعد طرح فيلمه الجديد "ع الزيرو"، ومن المقرر عرضه في أغسطس المقبل، ويشاركه البطولة الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، والطفل منذر مهران، وغيرهم.

وأعرب المتابعون عن حماسهم لمتابعة الفيلم مؤكدين أنه سيحقق نجاحا كبيرا ككل أعمال رمضان.