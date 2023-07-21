انت الأن تتابع خبر الشاب خالد يتمنى الموت لوالده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل الفنان الجزائري الشاب خالد ضيفا على برنامج "AB Talk"، وتحدث خلال اللقاء حول العديد من المواضيع الحساسة على المستوى الشخصي والفني.

وأشار الشاب خالد أنه عانى كثيرا بطفولته نتيجة تعرض والدته للتنمر من قبل عائلة والده، بسبب لون بشرتها داكنة اللون، حيث كانت جدته من ناحية الأب تتعامل بعنصرية شديدة مع والدته، لأنهم كانوا يتمتعون ببشرة بيضاء.

وأكد الفنان الجزائري، أنه وبرغم المعاناة والظلم الذي عاشته والدته من قبل جدته وعائلتها الا أنها كانت متسامحة وسامحتها لحظة وفاتها، كما انها اوصته بالقول: "لا تنسَ، هذه والدة أبيك".

ولفت الشاب خالد ان والدته دعمته في مجال الفن وساندته لتحقيق أحلامه، رغم رفض والده دخوله عالم الفن لاعتقاده بأن المطربين لا يتزوجون.

وأوضح النجم الشهير، أن والده عانى كثيرا قبل وفاته من مرض السرطان، إلى الحد الذي جعله يتمنى الموت لوالده كي يتخلص من معاناته وعذابه الجسدي، مؤكدا أن مرضه نتج من الضغط النفسي والتوتر الذي دفعه لتدخين السجائر وشرب القهوة بكميات كبيرة جدا.

وكشف عن سبب الضغط النفسي الذي عاشه والده، وأكد انه اصطحب ابنه البالغ من العمر 19 عاما إلى البحر وغرق أمامه، فشعر بألم الفراق، والذنب بأنه السبب في وفاته، ومنذ حينها وهو يعذب نفسه حتى أصيب بالسرطان وتوفي فيه.

أما سبب توقفه عن الغناء لـ10 سنوات، أكد الشاب خالد إنه تعرض لأزمة صحية في أذنه، بالإضافة إلى المشاكل العائلية التي واجهها بعد وفاة والده، جعلته يفقد الذوق والفكرة الفنية، على حد تعبيره.