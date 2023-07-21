انت الأن تتابع خبر فضيحة دنيا بطمة مع أمير جزائري تتصدر المواقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تتوقف الفنانة المغربية دنيا بطمة عن إثارة الجدل واختلاق المشاكل، سواء بشكل متعمد أو عن طريق الخطأ.

دنيا بطمة تتورط مع الجمهور الجزائري

فبعد الأغنية الجزائرية التي طرحتها دون أخذ إذن وتم حذفها عن اليوتيوب، تورطت بطمة في مشكلة جديدة، بسبب الخطأ الفادح الذي ارتكبته في تصميم أغنيتها الجديدة "خربوشة"، والتي عرضت فيه صورة المقاوم، الأمير عبدالقادر الجزائري، باعتباره الشخص "المتسلط".

واستجاب موقع "يوتيوب" للبلاغات التي قام بها فنان جزائري والكثير من الجمهور، وتم حذف الأغنية عن المنصة بسبب توظيف صورة الأمير الجزائري ضمن رسومات العرض البصري لأغنية "خربوشة".

أثارت هذه الواقعة غضب نشطاء مواقع التواصل في الجزائر، واتهموا دنيا بطمة بسرقة التراث الجزائري وتشويهه، وطالبوها بالابتعاد عن هذه التصرفات غير المسؤولة.

الإعلام المغربي يعلق

هذا وأكدت وسائل إعلام مغربية، أن دنيا بطمة أخطأت بالخلط بين الأمير عبدالقادر الجزائري وبين القائد المغربي عيسى بن عمر، كما وأشار مصدر مقرب من النجمة، إنها لم تقصد الإساءة، والخطأ كان تقنيا، إذ أن مصمم العرض البصري للأغنية أدرج صورة عبدالقادر اعتقادا منه أنه القائد المغربي المذكور اعلاه.

من ناحية ثانية، حققت الأغنية قبل الحذف نسب مشاهدات عالية، واحتلت المركز الخامس بين الأعمال الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب.

يذكر أن دنيا بطمة قد تعرضت لهجوم واسع في ابريل الماضي بعدما أعادت تقديم أغنية جزائرية دون إذن صاحبها، ما تم حذفها من قناتها عبر اليوتيوب، وتورطت حينها مع الجمهور الجزائري الذي اتهمها بالسرقة.