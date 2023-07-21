انت الأن تتابع خبر. بذاءة واعتداء على الأخلاق بمهرجان قرطاج وقيس سعيد يتدخل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت إحدى سهرات مهرجان قرطاج الدولي، تدخل رئاسي بسبب ما وُصف بالاعتداء على الأخلاق ونشر البذاءة.

قيس سعيد يتدخل بما حدث بمهرجان قرطاج

أقيمت ليلة الأحد سهرة بعنوان "ليلة من الضحك"، وأحياها الفنان الكوميدي الفرنسي من أصول مغربية "آز" لكن السهرة أخذت منحى آخر بسبب تتفوهه بكلمات بذيئة لا تليق بأهداف المهرجان النبيلة.

بدوره، أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن استيائه خلال لقائه مع حياة قطاط، وزيرة الشؤون الثقافية، بسبب ما حدث في الحفل الكوميدي، وأكد أن المهرجانات في تونس كمهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات وغيرها، حافظت على أهدافها القيمة والنبيلة في الستين سنة الماضية، وساهمت بنشر الثقافة والفكر والارتقاء بالمجتمع.

وتابع قيس سعيد حديثه بالقول أن مسرح قرطاج والحمامات، كانا مفتوحين أمام الفنانين المبدعين الملتزمين، ونبذا كل من لا علاقة له بالفنّ والثقافة، وكانت هذه المسارح تختار الجدير بالمشاركة فيها بما يتناغم مع السياسة الثقافية للدولة.

وأكد الرئيس التونسي أن ما حدث على مسرح قرطاج، فيه اعتداء على هذا المهرجان، وجريمة يعاقب عليها القانون، وتسائل كيف يتم منح من اعتدى على الأخلاق والآداب العامة، 26 ألف يورو لتقديم هذا العرض رغم انه يستحق السجن وغرامة مالية، وفقا للفصل 226 من المجلة الجزائية.

وختم قيس سعيد حديثه، بالتأكيد على أن ما يحصل في تونس اليوم على المستوى الثقافي والفني غير مقبول ويجب الا يستمر بهذا الشكل، مؤكدا ان التنكيل بالشعب في حقوقه والتعليم والثقافة، مدبّر له لضرب الوطن والدولة.

مدير مهرجان قرطاج يعتذر

هذا وأعرب مدير مهرجان قرطاج الدولي كمال الفرجاني، خلال مؤتمر صحفي، عن أسفه عما صدر عن "آز" من كلام بذيء، خاصة أن العبارة المثيرة للجدل لم تكن مدرجة في البرنامج الفني للعرض، كما امتنعت اللجنة عن تسليم شهادات التكريم للفنانين المساهمين في هذا العرض، وطالب باعتذار الفنان الكوميدي للجمهور التونسي، وهذا ما حدث فعلا خلال الندوة الصحفية.