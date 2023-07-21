انت الأن تتابع خبر كريم فهمي يستفز هنا الزاهد بصور حميمية مع زوجته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الفنان المصري كريم فهمي صورا حميمية برفقة زوجته دانيا النبوي، أثناء قضاء الأجازة على الساحل الشمالي.

صور رومانسية بين كريم فهمي وزوجته

ظهر الثنائي على الشاطئ بملابس السباحة، بوضعيات رومانسية، وعلق عليها قائلا: "فقط العب".

تفاعل الجمهور مع صور الفنان المصري وزوجته، وأشادوا بعلاقتهما الجميلة، بينما انتقدهما البعض بسبب الوضعيات الجريئة التي ظهرا فيها، مؤكدين أن هذه الصور حميمية ويجب الا تنشر أمام الجميع.

بينما أشار البعض أن كريم فهمي يستفز زوجة شقيقه الفنانة هنا الزاهد بعد تداول أنباء حول وجود خلافات عائلية كبيرة بين الزاهد وكريم وزوجته.

الجمهور يعلق على صور الثنائي

ومن بين التعليقات التي أضافها الجمهور على صور كريم ودانيا: "صور خاصة ومخجلة لا يجوز نشرها، " مارسوا الرومانسية في المنزل"، "الله يديم حبكم وزواجكم"، "إجازة سعيدة لأجمل ثنائي"، "كريم فمي يحاول استفزاز زوجة شقيقة"، "الصور رح تحرق أعصاب هنا الزاهد"، وغيرها من التعليقات.

وكانت هذه الأنباء قد انتشرت على مواقع التواصل بعدما قامت هنا الزاهد بالغاء متابعة كريم وزوجته، ثم قام الثنائي بالغاء متابعة الزاهد على انستغرام وفيسبوك، دون أن يدلوا بأي تصريحات للكشف عن الأسباب.