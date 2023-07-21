انت الأن تتابع خبر شهد برمدا تهاجم تعري السوريات بكلام ناري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجّرت الفنانة السورية شهد برمدا ردود الفعل بعدما هاجمت عبر حسابها في إنستغرام، الفتيات اللواتي يتعرن على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بنات بلدها سوريا.

وأشارت برمدا أن الكثير من الفتيات السوريات وغيرهن يعرضن صوراً غير لائقة وفاضحة، واصفة أفعالهن بـ"بالرخص"، وأكدت لو الأنستغرام والفيسبوك يسمحان بنشر صور التعري لن يترددن الفتيات بنشر صورهن العارية تماما.

وقالت شهد برمدا بطريقة ساخرة، انه تم قطع المرحلة التي كان الفتيات يستعرضن أجسادهن بالبكيني، وتم الوصول للمرحلة التي يتم فيها عرض الجسم بربع بيكيني.

وأشارت نجمة برنامج "سوبر ستار" ان الفتاة السورية كانت مضرباً للمثل بالأخلاق والتربية والاحترام، لكن الآن انتشرن الفاسدات بشكل كبيروصارن واجهة المجتمع.

وهاجمت شهد الرجال الذين يقبلون على استعراض نسائهم لأجسادهن على مواقع التواصل، وقالت: "يا عيب الشوم على رجال عيلة كل واحدة فيكن، قرّفتونا".

تفاعل المتابعون مع منشور شهد برمدا، وأثنوا على كلامها مؤكدين أن التعري بات منتشرا بشكل كبير بين الفتيات، خاصة على مواقع التواصل بهدف جلب الشهرة والمشاهدات، بينما اعتبر البعض ان هذه حرية شخصية ولا يحق لأحد تقييم الفتاة من لبسها ووصفها بعديمة التربية والأخلاق، خاصة ان شهد ليست محتشمة حتى يحق لها اطلاق الاحكام على باقي الفتيات، على حد قولهم.

من ناحية ثانية، كانت برمدا قد وضعت مولودتها الأولى في آذار الماضي، واطلقت عليها اسم "تاج" من زوجها لاعب المنتخب السوري لكرة القدم أحمد الصالح.