انت الأن تتابع خبر نجمة لبنانية ترتبط بمشهور سعودي وملابسها المكشوفة تفجّر غضب السعوديين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر نبأ خطوبة نجمة مواقع التواصل الإجتماعي اللبنانية غادة الترك على رجل الأعمال السعودي مهند القطان، حديث مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

إنتقادات للترك والقطان

رغم التفاعل الكبير مع ارتباط الثنائي، الا أنه لم يسلم من الإنتقادات والهجوم بسبب ملابس غادة الترك التي وصفها المتابعون، بغير اللائقة مع العادات والتقاليد في السعودية.

ونشرت النجمة اللبنانية عبر حسابها في إنستغرام صورا توثق حفل الخطوبة، حيث ظهرت مرتدية جامبسوت أبيض مكشوف من الأعلى ومنطقة البطن، ووضعت على كتفيها كاب بنفس اللون، واعتمدت تسريحة ويفي ناعمة، ومكياج هادئ برز جمالها، بينما ارتدى خطيبها الزي السعودي التقليدي.

والإنتقادات لم تطال غادة فقط بل وصلت لمهند القطان بسبب السماح لخطيبته الخروج علنا بهذا اللباس، بالإضافة إلى الوضعيات الحميمية التي ظهرا فيها بعد عقد القران.

مهند القطان يرد على الإنتقادات

بدوره، خرج مهند القطان عبر حسابه في مواقع التواصل، وشكر كل من بارك له بمناسبة الخطوبة، وأكد لو اراد افتعال المشاكل لكان خرج شهر عسل على حساب كل من انتقد بطريقة مسيئة وقذفهم وأساء لهم، لكنه سيسامحهم ويكتفي بكمية الحسنات اللي وصلته منهم، على حد قوله.

الجدير بالذكر ان مهند القطان شاب سعودي وسيم، وعتبر رجل أعمال ناجح يحظى بشعبية كبيرة في السعودي، حيث يتمتع بالذكاء والحنكة والتميّز في العمل، والنجاح على المستوى المهني.

أما غادة الترك، في مشهورة مواقع تواصل لبنانية، تمتلك الكثير من المتابعين بعدما استطاعت ان تحقق شهرة واسعة بالمحتوى الذي تقدمه عبر حساباتها.