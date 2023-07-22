انت الأن تتابع خبر نسرين طافش تستفز طليقها بفستان قصير كشف المستور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة نسرين طافش على متابعيها في إنستغرام، بمجموعة صور من آخر جلسة تصوير لها ظهرت بها بإطلالة مميزة وملفتة.

نسرين طافش تتألق بالفستان القصير

والتقطت طافش الصور بين الأشجار والورود، وارتدت فستان ملون قصير ومكشوف الذراعين، وسدلت شعرها على كتفيها وتزينت بمكياج ناعم زاد من جمال ملامحها، وعلقت: "صباح الورد".

تفاعل المتابعون مع صور نسرين طافش، وتغزلوا بجمالها وسحر إطلالتها، بالإضافة إلى قوتها بمواجهة المشاكل التي تعرضت لها مؤخرا مع طليقها شريف الشرقاوي، من خلال التجاهل والتركيز على حياتها ونشر الصور والطاقة الإيجابية بمنشوراتها.

بينما تساءل البعض إن كانت الفنانة الشهيرة قصدت استفزاز طليقها وستعود إلى إطلالاتها الجريئة والفساتين القصيرة بعد الانفصال، خاصة أن الكثير من المتابعين لاحظوا أن إطلالات طافش أثناء الزواج باتت تتجه للاحتشام.

الشرقاوي يسيء إلى نسرين طافش

من ناحية ثانية كان طليق نسرين طافش قد أثار غضب الجمهور خلال الايام القليلة الماضية بسبب المنشور الذي حمل الكثير من الإساءة للفنانة، بعدما وصفها بالكاذبة والبلاستيك المزيف دون ان يذكر اسمها صراحة، ثم اضطر لحذف المنشور بعد الهجوم الذي تعرض له.

بدورها لم تسيء طافش لطليقها منذ إعلان طلاقها رسميا للمرة الثانية، واكتفت بالقول: "تم الطلاق رسميا" وطالبت الجميع باحترام خصوصيتها.

الجدير بالذكر ان نسرين وشريف قد انفصلا بعد فترة قليلة من الزواج، ثم عادا إلى بعضهما بعد 6 شهور من الطلتق، وتبادلا كلام الحب والغزل عبر مواقع التواصل، لكنهما صدما الجمهور بإعلان طلاقهما للمرة الثانية دون ذكر الأسباب.