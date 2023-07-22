انت الأن تتابع خبر زوج جويل ماردينيان يخونها ورد فعلها صدم الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت خبيرة التجميل، ومقدمة البرامج اللبنانية جويل ماردينيان، قد أثارت صدمة المتابعين بعدما أعلنت الابتعاد رسميا عن مواقع التواصل خاصة الإنستغرام.

جويل تغلق حساباتها

نشرت جويل عبر حسابها في إنستغرام صورة سوداء، وكتبت في تعليقها عالصورة: "كيف يمكن لأجمل يوم في حياتك أن يتحول إلى أسوأ يوم"، وأكدت انها ستغلق جميع حساباتها لفترة غير محددة.

تفاعل المتابعون مع منشور خبيرة التجميل وابتعادها عن مواقع التواصل، وطالبوها التراجع عن قرارها، متساءلين عن السبب الذي دفعها لهذا القرار.

هل الخيانة وراء اعتزال جويل؟

ورجح البعض أن تكون جويل تمر بأزمة عائلية، دفعتها للاعتزال، بينما أشار البعض إلى أن خيانة زوجها كمال وانفصالها عنه هي السبب بقرارها، خاصة بعدما قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما

الجدير بالذكر أن جويل قد تزوجت من كمال وأنجبت منه طفلتهما، وقاما بتبني طفل صغير، بعد انفصالها عن زوجها الأمريكي الذي أنجبت منه ابنها الأول.

من ناحية ثانية، كانت جويل تتصادم بشكل دائم مع متابعيها على مواقع التواصل، بسبب انتقاد لبسها وإطلالاتها واتهامها بالكفر، وكانت تدافع عن نفسها وتواجه الإنتقادات بطريقة حادة.

تعتبر ماردينيان شخصية مؤثرة وخبيرة تجميل ومقدمة برامج وسيدة أعمال ناجحة، تمتلك عدة شركات ومشاريع في مجالات متنوعة، أبرزها مجال الموضة والتجميل.