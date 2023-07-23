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ليلى أحمد زاهر تشارك متابعيها صورا جديدة عبر إنستجرام

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 11:24 صباحاً - شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام خلال الاستوري.

وظهرت ليلي في الصور بإطلالة متميزة من داخل سيارتها، مرتدية نضارة شمسية.

وحرصت ليلى أحمد زاهر على تهنئة والدتها بعيد ميلادها ونشرت عدة صور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت ليلى أحمد زاهر علي الصورة فائلة: كل سنة وانتي مامتي الصغيرة والقمر ودعمي وصديقتي الصدوقة و كل حاجة حلوة في الدنيا دي كلها انتي والله يا مامي ، أسعد عيد ميلاد لمصدر سعادتنا وكل ما لدينا أحبك يا ملكة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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