ليلى أحمد زاهر تشارك متابعيها صورا جديدة عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 11:24 صباحاً - شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام خلال الاستوري.

وظهرت ليلي في الصور بإطلالة متميزة من داخل سيارتها، مرتدية نضارة شمسية.

وحرصت ليلى أحمد زاهر على تهنئة والدتها بعيد ميلادها ونشرت عدة صور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت ليلى أحمد زاهر علي الصورة فائلة: كل سنة وانتي مامتي الصغيرة والقمر ودعمي وصديقتي الصدوقة و كل حاجة حلوة في الدنيا دي كلها انتي والله يا مامي ، أسعد عيد ميلاد لمصدر سعادتنا وكل ما لدينا أحبك يا ملكة .