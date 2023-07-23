انت الأن تتابع خبر بتعري نفسها على السرير.. سلمى الشيمي اتفضحت بسبب تليفونها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت التحقيقات التي أجرتها مديرية أمن الإسكندرية خلال الفترة الماضية، عن مفاجآت من العيار الثقيل بشأن الموديلز المصرية سلمى الشيمي، والمعرفة الإعلامية باسم “فتاة سقارة”

سلمى الشيمي:

وألقت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولي على الموديلز المصرية سلمى الشيمي، وذلك أثناء وصلها من مدنية دبي حيث أنه جري توجيه لها تهمة نشر فيديوهات بملابس غير لائقة على منصات التواصل الاجتماعي، علاوة على قيامها ببثها للعامة دون تمييز.

وقدمت الشيمي إلي المحاكمة حيث أنه صدر ضدها حكم بحبسها سنتين مع غرامه 100 ألف جنيه، قبل أن تقوم هي بالاستئناف على ذلك الحكم والذي ترتب عليه قبول الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر وإحالتها للمحكمة الاقتصادية.

تحقيقات سلمى الشيمي:

وأوضحت جهات التحقيق أن الهاتف الشخصي للموديلز المصرية تضمن عدد من الفيديوهات والتي كان من بينهم فيديو مدته 10 ثواني فقط والذي يظهر عليه تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، والذي ظهرت فيه المتهمة وهي مستلقية على ظهرها على سرير، وتقوم ببعض الحركات الغير لائقة وهي تتفاعل بحركات بفمها وتخرج لسانها.

فيديو حمام السباحة

وأضافت التحقيقات أن كان هناك فيديو ثاني حيث ظهرت فيه سلمى الشيمي وهي داخل مسبح رفقة فتاة أخرى حيث تتبادلان القبلات فيما بينهما وترقص وتغني، وكانت مدته 14 ثانية، لم يكشف الفيديو ما إذا كانت المتهمة بدون ملابس نهائيا من عدمه.

فيديو ثالث:

وأشارت التحقيقات أنه كان هناك فيديو ثالث على هاتف سلمى الشيمي بلغت مدته 19 ثانية، حيث ظهرت المتهمة مرتدية جلبابا مكشوفة بشكل كبير من من منطقة الصدر وتظهر مفاتن جسدها بالكامل لأنها كانت ضيقة، بالإضافة إلي ذلك كانت تقوم ببعض الحركات الغير لائقة وهي تتفاعل بحركات بفمها وتخرج لسانها.