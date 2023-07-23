انت الأن تتابع خبر نسيت طليقها واتصورت بالشورت.. نسرين طافش في إطلالة جريئة من سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة نسرين طافش،علي توثيق زيارتها لسوريا مع جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،يأتي ذلك بعد إعلانها الإنفصال عن زوجهاوكشفت نسرين طافش عبر ستوري موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كواليس رحلتها إلى سوريا وظهورها مع الأصدقاء هناك حيث تقضي أجازتها الصيفية .

وظهرت نسرين عبر الانستجرام ترتدي شورت قصير وتوب أسود مع حذاء رياضي، وظهرت بإطلالة بسيطة أبرزت رشاقتها وكتبت صباح الخير من الشام .

نسرين طافش

وانفصلت نسرين للمرة الثانية عن زوجها الدكتور شريف الشرقاوي،وألغت متابعتها له وحذفت كل الصور التي تجمعهما عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خلافات كبيرة .

وكان شريف الشرقاوي الزوج السابق لـ نسرين طافش أكد في وقت سابق أنه يقترب من الدخول في علاقة جديدة ووصف العلاقة القديم بأنها مزيف وبلاستيك في إشارة لنسيانه الفنانة .

أعمال نسرين طافش

وكانت أخر أعمال نسرين طافش فيلم “أخى فوق الشجرة” رفقة النجم رامز جلال و تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، “ويزو”، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، حيث يعد الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد “نادى الرجال السرى” مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

وتجسد نسرين طافش في فيلم أخى فوق الشجرة حيث جسد شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال

وتدور أحداث فيلم نسرين طافش ، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.