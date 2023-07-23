KMP للإنتاج الإعلامي تتعاقد مع الكاتب الصحفي محمد يوسف لتقديم برنامج نقطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 02:25 مساءً - تعاقدت شركة KMP للإنتاج الإعلامي مع الكاتب الصحفي محمد يوسف علىى تقديم الموسم الثاني من برنامج نقطة نظام على قناة الصحة والجمال.

من جانبه صرح المنتج الفني حمدي أحمد رئيس مجلس إدارة شركة KMP للإنتاج الإعلامي أن برنامج نقطة نظام برنامج توك شو اجتماعي سياسي يناقش القضايا والموضوعات الجادة التي تطرأ على الساحة مع استضافة نخبة من المحللين والخبراء في المجال السياسي والإجتماعي.

أكد رئيس شركة KMP للخدمات الإعلامية أن الموسم الجديد من البرنامج سيكون مفاجأة إعلامية نظرا للفقرات الجديدة التي سيقدمها البرنامج والتى سيكون هدفها في المقام الأول المواطن البسيط

وأشار أن البرنامج سيعرض خلال فقراته بعض المشكلات الإنسانية والإجتماعية وهموم المواطنين وسنحاول جاهدا مناقشتها والبحث عن حلول جادة لتلك المشكلات والقضايا التي يعاني منها البسطاء في ربوع المجتمع.