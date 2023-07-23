انت الأن تتابع خبر بتاكل بطيخ في حمام السباحة.. سمية الخشاب في إطلالة جريئة بالمايوه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة أثناء قضائها عطلتها الصيفية .وظهرت سمية الخشاب ترتدي مايوه فوشيا داخل حمام السباحة وهي تأكل البطيخ وكتب عليها شقة بطيخ عسل

وكشفت سمية الخشاب عن أعمالها الفترة المقبلة وقالت أقوم حالياً بتصوير مسلسل أرواح خفية، بالإضافة الى فيلم التاروت ، بجانب بروفات على دوري ضمن مسرحية بديعة مصابني، وهي شخصية لها تاريخ ، وكرست حياتها للفن.

أعمال سمية الخشاب

وتعيش سمية الخشاب حالة فنية نشطة حسب وصفها في تصريحات سابقة كما أكدت أن المسرح يحتاج الى مجهود كبير ، وحين يبدأ عرض المسرحية سوف ستكون إنتهيت من التصوير وستتفرغ للمسرح .

وتجسد سمية الخشاب في مسرحية كازينو بديعة شخصية بديعة مصابني للكاتب الكبير أحمد الابياري، ويتم حالياً عمل بروفات على اعلي مستوي لتقديم العرض بالشكل اللائق .

وأعربت سمية الخشاب أيضا عن سعادتها للعمل في المسرح مع كبار الفنانين مثل مجال التلحين مع هيثم الخميسي ، أو الاستعراض مع عاطف عوض .

وأوضحت سمية الخشاب أن شخصية بديعة مصابني تحتاج الى مذاكرة كبيرة للإلمام بالشخصية ، لأنها كانت فنانة متميزة وتمتلك وعي كبير وذكاء رائع بجانب حبها الشديد لمصر

سمية الخشاب مع رانيا يوسف

كما تشارك سمية الخشاب، في فيلم التاروت مع الفنانة رانيا يوسف م، بعد أخر عمل فني جمعهن وهو مسلسل “عائلة الحاج متولي”.

فيلم “التاروت” بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، محمد عز، ناهد السباعي، مع عدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.